Barcelona sanciona tres promocions a l'Eixample per incomplir el 30% d'habitatge amb protecció oficial

L'Ajuntament de Barcelona ha incoat els tres primers expedients sancionadors per incompliment de la reserva del 30% d'habitatge amb protecció oficial (HPO) en noves promocions i grans rehabilitacions. En aquest cas, es tracta de tres grans rehabilitacions al districte de l'Eixample (als carrers de Comte Borrell, Castillejos i Muntaner) que es van dur a terme amb assabentats d'obra en comptes de la pertinent sol·licitud de llicència i que haurien d'haver destinat en total 10 habitatges assequibles.

S'enfronten a multes que poden situar-se entre els 400.000 i els 600.000 euros cadascuna, i una sanció accessòria d'inhabilitació per participar en promocions a Barcelona durant un període d'entre un a tres anys. En total, els tres expedients podrien sumar sancions per un import total d'1,5 milions i afecten una promoció de 12 habitatges al carrer Comte Borrell, una de 15 al carrer Castillejos i una de 13 al carrer Muntaner, que respectivament haurien d'haver reservat 3, 4 i 3 pisos de protecció oficial.

Els expedients sancionadors els han anunciat en roda de premsa les regidores d'Urbanisme, Janet Sanz, i Habitatge, Lucía Martín. Segons han explicat, es tracta de les tres primeres multes que s'incoen d'una tongada de 17 incompliments detectats pels equips d'inspecció municipals, que en total signifiquen 70 habitatges de protecció oficial no aportats a la ciutat, i la previsió és que pròximament s'incoïn sis sancionadors més.

L'obligatorietat de destinar el 30% d'una promoció a HPO es va materialitzar el desembre del 2018, després de l'entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, prèvia aprovació del ple municipal. La previsió inicial era que amb la mesura la ciutat pogués ampliar en unes 300 unitats anuals el parc d'habitatge protegit, però la realitat posterior ha quedat per sota d'aquesta xifra.



Segons també ha destacat el govern municipal aquest dimarts, amb les sancions el consistori "explora totes les eines al seu abast per tal de coresponsabilitzar el sector privat de manera efectiva tal com preveu la norma i que contribueixi a ampliar el parc d'habitatge assequible de la ciutat".