Barcelona serà la convidada d'honor de la Fira del Llibre de Guadalajara 2025

Barcelona serà la ciutat convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL) 2025. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La trobada cultural més important d'Iberoamèrica aplega tres activitats en nou dies i hi assisteixen 750 autors de 49 països. L'Ajuntament crearà la figura d'un comissari per definir els continguts de la seva presència a la fira, així com un grup promotor de ciutat fruit de la col·laboració publicoprivada.

Per a Collboni, la participació de Barcelona representa "l'aposta més ambiciosa per a la difusió internacional dels nostres escriptors i editorials que haguem fet mai. És un homenatge a pioneres com Ma Aurèlia Capmany o Carme Balcells". I ha afegit: "Volem fer esclatar a Llatinoamèrica un boom barceloní i català d'escriptors".



La directora general de la FIL, Marisol Schulz, ha celebrat que Barcelona sigui la convidada d'honor d'aquí a dos anys. Des del Saló de Cent de l'Ajuntament, Schulz ha destacat els llaços existents entre Barcelona i Mèxic i també ha recordat, com Collboni, que hi va haver escriptors catalans que van trobar al país un espai "de llibertat" per poder publicar en el seu idioma.

En relació amb la fira, la directora general ha destacat la importància de l'esdeveniment en l'àmbit internacional i ha apuntat que la presència del convidat d'honor es recorda sempre. "Recordem amb afecte la presència de Catalunya el 2004 i estem segurs que Barcelona portarà escriptors, acadèmics i artistes", ha conclòs. Schulz també ha compartit que la fira és una oportunitat en el món literari i ha assegurat que es torna "un autèntic festival cultural", més enllà dels llibres, que en són la columna central.

La trobada cultural més important d'Iberoamèrica

La Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL) és la trobada cultural més important d'Iberoamèrica. Mitjançant les tres àrees d'acció -l'editorial, l'acadèmica i la cultural-, s'ha consolidat com a punt neuràlgic per a la discussió al voltant de la cultura contemporània.

L'any 2022 van participar-hi 806.805 persones, 14.197 professionals del llibre, 49 països representats, més de 2.000 editorials, 240 fòrums literaris, 625 presentacions de llibres i 115 activitats artístiques i musicals entre altres. Representa també tenir una cobertura potencial de més de 548 mitjans de comunicació internacionals de 17 països.

El Convidat d'Honor té un rol protagonista en totes les àrees de l'esdeveniment i Barcelona es compromet a realitzar les següents accions: construcció i ambientació del pavelló, coordinar i finançar una delegació d'autors que incloguin el màxim de categories i gèneres literaris; divulgar el patrimoni científic aportant-ne continguts i persones referents; garantir una gran representació d'editors, traductors i agents; potenciar el sector de la il·lustració, disseny i nous formats.