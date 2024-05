Barcelona tancarà la plaça Sant Felip Neri en horari de pati: serà exclusiva per als alumnes de l'institut escola

L'Ajuntament de Barcelona tancarà la plaça Sant Felip Neri en horari de pati escolar per donar ús exclusiu als infants del centre educatiu i harmonitzar els usos d'aquest espai. Aquesta mesura temporal durarà tot el curs 2024-25, incloent-hi el mes de juliol, quan té lloc el casal d'estiu. A més, serà prorrogable fins que acabin les obres d'ampliació i adequació del centre educatiu de Ciutat Vella.

Tot plegat ho estableix un decret que s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i que quedarà aprovat de forma definitiva un cop superats els 20 dies d'exposició pública reglamentaris. En concret, detalla que la restricció de pas es farà de dilluns a divendres en les franges horàries que van de 10:00 a 11:30 i de 12:30 a 14:30 hores.

L'institut escola podrà tancar els accessos del carrer Sant Felip Neri i el carrer Montjuïc del Bisbe, tot permetent el pas a les persones residents i treballadores per entrar als seus llocs de treball o al centre de culte o establiments públics. L'Escola Sant Felip Neri podrà delimitar l'espai amb tanques o altres elements dintre de l'horari estipulat.

El pati de l'institut escola

L'institut escola ja utilitza en exclusiva la plaça Frederic Marès com a zona d'esbarjo escolar per als alumnes de secundària. Va usar per primer cop la plaça de Sant Felip Neri per als usos de pati escolar el 2018, en horari de 10:30 a 11:30 hores, ampliant l'ús el novembre de 2019 també a l'horari de 13:30 a 15:00 hores. Durant la pandèmia es va ampliar a tot l'horari lectiu i en tot el curs escolar, però ara s'ajusta en l'horari de migdia. Es fa mitjançant un decret d'alcaldia prorrogable fins a la finalització de les obres.