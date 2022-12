Barcelona tindrà 103 noves zones per portar els gossos deslligats

A partir del proper mes de setembre, l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un centenar d'espais per portar gossos deslligats, que se sumaran a les 116 zones d'ús compartit (ZUC) que actualment existeixen a la ciutat. Amb això, el consistori vol fomentar la tinença responsable d'animals de companyia i que les persones que tinguin gossos puguin accedir, en menys de deu minuts, a una zona compartida en dterminades franges horàries del dia.

Concretament aquestes 103 noves zones seran places, jardins, parcs i carrers on es podrà passejar els gossos deslligats en els horaris marcats per a cada lloc, principalment a primera hora del matí o cap al vespre.

D'aquests nous espais, la meitat són verds, i s'estima que la superfície de zones compartides per persones i animals de companyia a la ciutat serà vint vegades més gran que l'actual, fins a arribar als 945.005 metres quadrats.

Aquesta iniciativa del consistori respon a les necessitats dels 180.000 gossos que actualment viuen a la ciutat, i forma part d'una ordenança aprovada el 2014 que encara tenia mesures pendents de desplegar. La mateixa normativa, de fet, també preveu que es puguin aplicar sancions als amos que portin els gossos deslligats pel carrer

Quina és la multa per portar el gos deslligat fora d'hores?

Fins ara es podia portar el gos sense lligar si un cartell no indicava el contrari, però a partir del desembre de 2023 els gossos hauran d'anar sempre lligats si no passegen per una zona d'ús compartit en les franges indicades.

Multes de fins a 300 euros per portar el gos deslligat fora de les franges horàries establertes

Les multes previstes van entre els 100 i 300 euros per portar el gos deslligat. En els parcs infantils, on està prohibit, la multa és de 600 euros. I els gossos potencialment perillosos, que ja ara han d'anar sempre lligats, la sanció va dels 300 als 2.400 euros.

En els propers dies, l'Ajuntament de Barcelona farà públic el decret que estableix els espais reservats per al passeig lliure dels gossos i es preveu que pugui ser aprovat definitivament el mes de març. Segons la previsió, al setembre començarà la senyalització de les noves ZUC i s'engegarà també una campanya informativa per explicar als ciutadans el funcionament dels nous espais.