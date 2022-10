Barcelona tindrà un centre per atendre víctimes de violència sexual el 2023

Barcelona tindrà a finals de 2023 un nou equipament per atendre dones que hagin patit algun tipus de violència sexual. La mesura s'emmarca en un acord entre la Generalitat i l'Ajuntament que destinarà prop de cinc milions d'euros a polítiques contra la violència masclista a la ciutat, incloent l'acompanyament a dones en situació d'emergència i els seus fills.

El centre estarà a l'Eixample i el gestionarà l'Ajuntament

L'anunci del nou centre l'han fet en roda de premsa conjunta la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i la tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Feminismes de Barcelona, Laura Pérez, a l'Ajuntament. El centre el gestionarà l'Ajuntament, estarà a l'Eixample i complementarà l'atenció que ja proporciona el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) situat a Nou Barris. L'equipament costarà 2 milions i es posarà en marxa a finals de 2023.

Feminismes considera que el model d'atenció a víctimes ha evolucionat i necessita especialitzar els 17 centres de Catalunya que donen aquest servei. "Atenció especialitzada vol dir anar molt més enllà de l'àmbit de la parella o poder atendre l'estrès post-traumàtic", ha dit Verge.



La consellera ha explicat que en els darrers anys l'abordatge de les violències masclistes i el model d'atenció a la víctima ha evolucionat ja que, segons ha dit, abans estava molt centrat en l'àmbit de la parella i ara assumeix que la violència pot venir d'orígens diversos i en formes diferents. A més, considera que donar atenció especialitzada vol dir "tenir les eines" per poder acompanyar la víctima en totes les fases del procés de cura. "Donar atenció especialitzada vol dir poder guiar en la primera denúncia, fer acompanyament i seguiment o gestionar una agressió que s'ha produït en el passat i que encara té impacte en la víctima".

Les denúncies per violència de gènere han pujat un 7%

L'acord de cooperació entre l'Ajuntament i la Generalitat per lluitar contra les violències masclistes compta amb una dotació total de 4.721.200 euros. Prop de tres es dedicaran a la construcció de l'equipament, i els dos restants seran destinats a l'acompanyament i acolliment de dones en situacions d'emergència derivades de la violència masclista i els seus fills.



Verge ha declarat que amb aquest acord comencen a "reparar un deute històric" de la Generalitat amb la ciutat de Barcelona, especialment pel que fa als servei d'atenció a les dones en situació de violència masclista.



Verge també ha comentat l'informe publicat aquest dijous pel Consell General del Poder Judicial segons el qual les denúncies per violència de gènere han pujat un 7% el segon trimestre de l'any en comparació amb el mateix període de 2021. "Com a Departament creiem que això vol dir que s'està perdent la por a denunciar i això és bo. Les dones ja no tenen por a denunciar perquè l'acompanyament de les administracions a la víctima és cada cop millor i això les fa sentir recolzades", ha manifestat la cap d'Igualtat i Feminismes.