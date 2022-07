Barcelona titlla de "fracàs" el programa de la Generalitat contra els desnonaments

L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que el programa Reallotgem de la Generalitat ha "fracassat" i ha reclamat que els recursos previstos es destinin a reforçar iniciatives del consistori que "sí que funcionen". La regidora d'Habitatge, Lucia Martín, ha enviat una carta a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, on li exposa que el programa és "ineficaç" i que només ha servit per facilitar un lloguer estable a una quinzena de famílies.

No s'hi poden acollir les persones amb un desnonament suspès per la moratòria estatal

La regidora assegura que, per exemple, no s'hi poden acollir aquelles persones que tenen un desnonament suspès per la moratòria del Govern espanyol. "No té cap sentit", ha dit en declaracions als mitjans.

Segons explica Martín a la missiva, un informe fet per l'Ajuntament sobre 400 desnonaments dels que havien tingut coneixement entre el 13 de setembre del 2021 i el 3 de novembre, només 68 complien els requisits. Entre aquests, hi ha el de tenir una ordre de desnonament per als propers 30 dies. La regidora ha criticat que això fa que gent en emergència habitacional que tingui el desnonament suspès, ja sigui per la moratòria estatal o bé per la tasca del consistori, no s'hi pugui acollir.



Martín ha criticat la "incompareixença absoluta" de la Generalitat en matèria d'habitatge i ha apuntat que el Reallotgem ha estat "una nova política fallida". Ha criticat també que la Generalitat "deu més de 1.000 habitatges" a la mesa d'emergència habitacional.



Davant d'això, ha reclamat que els 4,5 milions d'euros previstos per a Barcelona a través del programa serveixin per reforçar-ne d'altres que defensa que sí que funcionen com la compra d'habitatges a través del tanteig i retracte, la captació a través de la Borsa d'Habitatge Social i la construcció d'habitatges i allotjaments. En definitiva, Martín ha fet una crida a la Generalitat a "aparèixer" i fer-se "responsable" de les polítiques d'habitatge, que ha recordat que són competència seva.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va impulsar el programa al desembre de 2020 per llogar pisos privats buits amb l’objectiu d’allotjar les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d’emergències.