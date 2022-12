Barcelona Turisme augmenta el pressupost: prioritza la promoció amb un 22% més d'accions

El Consell General de Turisme de Barcelona ha aprovat els 44,35 milions d'euros del pressupost del 2023. La dada significa gairebé dos milions més que l'any passat, un augment del 4,7%.

Barcelona Turisme també ha acordat un increment del 22% de les accions de promoció adreçades als mercats emissors més estratègics com el nord-americà, l'Orient Mitjà, Turquia o alguns dels mercats del sud-est asiàtic. Mercats "que supleixen el mercat rus", des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna.

La decisió arriba després d'un moment on el sector turístic va recuperar els nivells prepandèmia durant el juliol a Catalunya pel que fa al nombre de viatgers, segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Durant el juliol van visitar Catalunya 2,47 milions de turistes, un 1,4% més que el 2019, quan ho van fer 2,43 milions de persones. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'increment ha estat del 62,7%.

El pressupost d'aquest consorci que compta amb finançament públic i privat no inclou els 1,48 milions d'euros de l'Ajuntament per accions finalistes. Aquest contempla la recuperació de l'activitat de comercialització de productes i experiències i un augment de l'activitat congressual per part del Barcelona Convention Bureau.

Barcelona Turime ha aprovat els comptes d'un any que ha de ser "el de la recuperació" pel sector turístic. Coincidirà l'inici del pla de promoció a la capital catalana de la Copa Amèrica. Però també la Vuelta Ciclista a España, l'enogastronomia i les efemèrides de Picasso i Domènech i Montaner, juntament amb la promoció de continguts culturals als districtes, la ciència i la creativitat, detallen en un comunicat.

Tot plegat en un any que s'espera l'obertura completa de les fronteres en l'àmbit mundial, segons recorden. L'única incògnita, segons diuen en un comunicat, és "saber exactament el moment en què es produeix l'obertura total d'Àsia, en especial de la Xina".

D'altra banda, destaca la tendència d'augment de la demanda i despesa dels visitants dels Estats Units, en un escenari de paritat Euro-Dòlar, preveuen que el flux de visitants d'aquest mercat "continuï evolucionant a bon ritme".

Promoció per reforçar la segmentació

Barcelona Turisme defensa que la promoció continua sent una de les prioritats. En aquest, s'aposta per aquest increment durant el 2023 d'un 22% respecte a la promoció de l'any 2022.

Segons detallen, el departament de Promoció treballarà mercats estratègics i d'interès per Barcelona "sota el criteri de la qualitat i sostenibilitat de la destinació i d'acord amb la situació i l'anàlisi de cada país emissor".

En aquest sentit, pren importància el mercat americà, nord-americà i Àsia focalitzant l'acció a Hong Kong, Tòquio o el Japó a l'espera de l'obertura de la Xina. Però també es faran accions a LATAM, Middle East i Turquia a més de treballar els mercats de més proximitat com el mercat espanyol i els europeus com Regne Unit, França o Suïssa.



"Es continuarà treballant en accions segmentades avançant en la microsegmentació de públics turístics, potenciant la participació directa de les empreses membres de Turisme de Barcelona a través de workshops, jornades de formació", detalla la nota.