Gir de guió abans que arrenquin formalment les converses per formar govern a l'Ajuntament de Barcelona i decidir qui serà l'alcalde. Manuel Valls s'ha ofert a donar suport "sense condicions" a Ada Colau i Jaume Collboni per tal d'evitar que Ernest Maragall sigui el proper alcalde de la capital catalana. Valls, que va sumar sis regidors amb la candidatura Barcelona pel Canvi – Ciutadans, havia reiterat durant tota la campanya electoral que mai donaria suport ni a un independentista ni a Colau, a la que definia com a "populista", però en una roda de premsa celebrada aquest dimecres ha modificat la seva posició per fer possible el que considera "l'opció menys dolenta". "Estem en un moment històric: o un alcalde independentista, o un que no ho és", ha afegit Valls.



L'exprimer ministre francès ha assegurat que no posa "cap condició" a Colau i Collboni, però ha insistit que el tinguin en compte per arribar a un acord, si bé no ha especificat cap fórmula concreta. Per a ell, un pacte entre aquestes tres formacions seria "la millor solució possible" per assegurar una "sortida sensata i constructiva a l'equilibri polític que les eleccions han dibuixat". I és que, per a ell, la prioritat és "evitar que Barcelona sigui la palanca de la República". És a dir, que l'alcalde sigui el republicà Ernest Maragall.

Valls també ha insistit que es queda a Barcelona, malgrat els mals resultats obtinguts diumenge, i que farà "tot el possible perquè no hi hagi un alcalde independentista". Segons ell, els seus propis principis són "democràtics, progressistes i europeistes" i ha allargat la mà a Colau "com a servidor públic»"sense demanar res per a ell. Així mateix, ha assegurat que els sis regidors del seu grup votarien en el mateix sentit la investidura, un fet que va qüestionar l'expresidenta del grup municipal de Cs, Carina Mejías, que va assegurar que el partit taronja mai pactaria "amb populistes que destrossen ciutats".

Operació alimentada pel PSC



La proposta de Valls s'ha fet pública després que les darreres hores el PSC -i determinats sectors mediàtics de la ciutat- l'hagin alimentat com a via per evitar una alcaldia en mans d'ERC. En qualsevol cas, l'encara alcaldessa, Ada Colau, ha insistit que no pensa pactar "amb la dreta", el que per a ella inclou tant a JxCat com a Manuel Valls. Aquest mateix dimecres, Colau enceta les converses amb Ernest Maragall per abordar els possibles pactes a la ciutat. La líder de Barcelona en Comú defensa una aliança entre el seu partit, ERC i el PSC, mentre que Maragall vol un pacte entre els dos principals partits de la ciutat i JxCat. El PSC, de la seva banda, exclou qualsevol aliança amb ERC, mentre que JxCat no vol una aliança amb els Comuns. I enmig de tot aquest escenari Valls s'ofereix a pactar amb Colau i el socialista Collboni a canvi de res. S'esperen dies moguts a Barcelona.