Bargalló assegura que el curs escolar començarà el 14 de setembre, potser amb mascaretes

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que el curs escolar començarà el 14 de setembre, tal com estava previst, i ha obert la porta què calgui utilitzar la mascareta a les aules en alguns territoris on l'incidència del virus sigui alta. Educació descartava aquesta opció en el protocol presentat la setmana passada, on es considerava que, en relacionar-se només grups estables, no calia el seu ús dins les aules. Ara, però, amb pràcticament tot el país amb un risc de rebrot alt, la Conselleria es planteja modificar-ho. Bargalló ha reconegut en una entrevista a Catalunya Ràdio que hi ha discrepàncies entre els experts pedagògics i els sanitaris però vista la situació actual, és probable que calgui començar el curs amb mascareta als territoris més afectats. "Cal trobar els límits i encaix d'un criteri i un altre. Jo crec que si evolucionem com estem evolucionant, haurem de començar amb mascareta, si més no en alguns territoris", ha dit.

El conseller també ha explicat que la setmana vinent es faran públiques noves directrius pactades amb Salut per a l'inici del curs, i ha assegurat que mantenen reunions dos dies a la setmana, com a mínim. La setmana passada hi va haver certa polèmica entre els dos Departaments en relació a les ràtios, que es mantindran igual que altres anys però Salut voldria que fossin més reduïdes. Finalment, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar que la realitat de cada centre definirà aquest aspecte, que concerneix a Educació.

Bargalló ha remarcat la importància de la presencialitat per garantir l'equitat

L'obligatorietat de portar mascaretes a les aules es podria sumar a altres mesures com grups d'alumnes reduïts o la presa de la temperatura als assistents al centre. El conseller ha recordat que el 62% dels grups d'infantil i primària tenien un màxim de vint alumnes el 2019 i, per tant, una gran part del sistema educatiu ja compliria amb la ràtio d'entre quinze i vint alumnes per aula. Aquest percentatge es podria elevar enguany al 70%. El conseller ha remarcat la importància de la presencialitat, ja que l'ensenyament a distància té un problema "fonamental, que no garanteix l'equitat".



Bargalló ha assegurat que aquestes dades són "molt importants" però ha afirmat que no és l'únic aspecte que cal tenir en compte. El conseller ha destacat la importància de disposar de grups d'alumnes "estables", sempre els mateixos, i ha afirmat que tant el departament de Salut com el d'Educació estan fent una anàlisi detallada dels centres i territoris per adaptar-se a cada situació.



D'altra banda, els Ministeris d'Educació i Sanitat han convocat una reunió amb les comunitats autònomes el dia 27 d'agost. Per Bargalló, serà el dia d'escoltar les propostes de l'Estat, i hi haurà d'haver "una solució única" per a les famílies amb familiars dependents, infectats o en quarantena.



A favor de les mascaretes obligatòries

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc) ha reclamat que tots els alumnes i professors des de l'educació infantil fins al batxillerat "portin sempre mascaretes a l'escola" amb l'excepció de les classes d'educació física a l'aire lliure i respectant la distància de seguretat. També demanen la higiene de mans amb solucions hidroalcohòliques a l'entrada i sortida de l'aula, zona d'esbarjo al pati i al menjador, així com el control de temperatura a l'entrada i sortida de l'aula dos cops al dia, matí i tarda. Consideren que "no es podrà garantir en cap cas la seguretat epidemiològica" dels grups de convivència estable als que fa referència el document de Salut per gestionar els casos.