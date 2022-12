El Barnasants 2023 programa una norantena de concerts i una cinquantena de presentacions de nous treballs

El festival de cançó d'autor Barnasants 2023 ha programat una norantena de concerts i una cinquantena de presentacions de nous treballs, entre les quals destaca l'actuació de Borja Penalba i Mireia Vives, el retorn d'Anna Roig amb nou disc i l'espectacle de clausura de Xavier Ribalta. Aquest any, el concert tradicional concert inaugural, que tindrà lloc el 27 de gener al Teatre Joventut de l'Hospitalet, homenatjarà les orquestres de festa major de la Transició.

Durant la presentació de la programació del Barnasants 2023, que es desplegarà de gener a maig de l'any que ve, el director del festival, Pere Camps, ha detallat que s'ha creat un espectacle especial per a l'ocasió que repassarà els repertoris de les principals formacions de festa major dels anys de la Transició, com la Plateria o la Salsta del Poble Sec.

Aquests conjunts, segons el director del festival, van acompanyar el jovent antifranquista amb un "nou paradigma d'orquestra" que ocupava lúdicament els carrers, per fer ballar i entretenir però amb un cert contingut polític. L'espectacle s'anomena Orquestres per la Llibertat: Els músics que van acolorir les places, i la banda que el realitzarà estarà liderada per Manel Joseph, Salvador Escribà, Miquel Mallafré i Quimet Carreras, amb tretze músics més.

Enguany, després de la interrupció per la pandèmia l'any 2020, Cuba torna a ser el país convidat. D'aquesta manera, el festival compta amb un programa de concerts que inclouen homenatges a Pablo Milanés i Vicente Fliú. També vindran Irina González, Yadira Ferrer, Heidi Igualada i Leonardo García, entre altres. Fa uns dies, ja es va donar a conèixer que aquesta edició està dedicada al cantautor xilè Víctor Jara, ja que l'any que ve farà mig segle del seu assassinat.



88 concerts confirmats

Pere Camps ha comptabilitzat uns 150 concerts en la propera edició del festival, entre els que es fan al Principat, al País Valencià, a les Illes i l'Alguer. Unes xifres semblants a les d'abans de la pandèmia. D'aquests, ja n'hi ha 88 de confirmats, 41 dels quals són propostes de dones solistes o amb presència femenina a les formacions.

En aquesta edició no hi faltaran habituals del Barnasants, com Miquel Gil, Sílvia Comes, Quico Pi de la Serra, Tomeu Penya, Joan Isaac, Quimi Portet, Toti Soler o Xavier Ribalta, aquest últim com a protagonista del concert de clausura repassant 60 anys de "cançó ibèrica".

Serà també l'edició de Mireia Vives i Borja Penalba, que presentaran el seu disc Pell, on versionen cançons del repertori popular valencià; d'Anna Roig, que retorna als escenaris després d'anys amb nou disc i un espectacle que dirigeix Jordi Casanovas.