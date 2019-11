Cau el suport a la independència de Catalunya i avui els partidaris del 'no' superen amb certa claredat els que desitgen un estat propi. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta "Cosmopolitisme i localisme a Catalunya", que ha presentat aquest divendres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Segons el baròmetre, el 40,3% dels catalans vol que Catalunya sigui un Estat independent, mentre que el 49,3% no ho vol. L'enquesta també xifra el suport a la independència en el cas de les persones amb nacionalitat espanyola i en aquest supòsit s'eleva al 41,9%. En qualsevol cas, està clarament per sota del 44,0% registrat al baròmetre del juliol i en els darrers cinc anys només va registrar-se una dada inferior el juny del 2017, quan el suport al 'sí' va situar-se en el 41,1%. Les entrevistes per a l'enquesta van fer-se abans de la sentència del judici del Procés.



Quan la pregunta dona l'opció de triar quin tipus de relació amb l'Estat volen els catalans, el 33,6% vol un estat independent, el 21,6% un estat federal dins d'una Espanya federal, el 28,0% una comunitat autònoma i el 7,8% una regió d'Espanya. El més significatiu és que el volum de ciutadans que opten per un estat independent és el més baix des del febrer del 2012, és a dir, des d'abans que arrenqués el procés independentista.



En funció del record de vot a les eleccions al Congrés del 28 d'abril, la immensa majoria de votants de JxCat (82,1%) i ERC (75,7%) es decanten per l'Estat independent, mentre que els dels comuns prefereixen l'Estat federal, els del PSC, Cs i PP es decanten per mantenir l'autonomia i els de Vox, directament, es decanten perquè Catalunya sigui una "regió d'Espanya".

D'altra banda, la monarquia es manté com la institució pitjor valorada pels catalans, ja que només obté una nota mitjana del 2,44 sobre 10, que baixa al 2,17 entre les que tenen la nacionalitat espanyola. Per davant hi ha la banca (2,67) i l'Església catòlica (2,76). Les més valorades són les universitats (6,94), els Mossos (6,32) i la policia local (6,24).