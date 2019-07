Si ara se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, ERC completaria el cicle electoral com la formació amb més suport al Principat, després d’imposar-se a les generals del 28 d’abril i a les municipals del 26 de maig. Amb tot, el partit d’Oriol Junqueras veu com la seva projecció de diputats s’estanca, mentre que el PSC -clarament a l’alça-, Junts per Catalunya i Cs -força a la baixa- lluitarien per la segona plaça. Aquesta és una de les principals conclusions del nou Baròmetre d’Opinió Política, que ha presentat aquest divendres el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). En concret, l’estudi dona a ERC el 26,5% dels vots, el que es traduiria en entre 38 i 40 diputats, quan al baròmetre anterior es movia entre els 40 i els 43. El segon partit més votat seria el PSC, amb el 18,7%, que significarien 25 escons, per sobre dels 17 que té actualment. JxCat n’aconseguiria entre 25 i 27, amb el 16,6%, mentre que Cs es quedaria en entre 23 i 24, amb el 17%. JxCat recuperaria part del suport perdut en direcció a ERC, mentre que bona part del creixement del PSC s’alimentaria de la caiguda de Cs.



Pel que fa a la resta de partits, Catalunya en Comú Podem arribaria al 9,5% dels vots -guanya 2,5 punts- i als 11-12 diputats (ara en té 8), mentre que la CUP retrocedeix respecte a l’anterior treball, si bé amb el 5,2% i 6-7 escons supera la seva representació actual al Parlament, on té 4 diputats. El PP patiria per mantenir-se a la cambra i només obtindria el 3,5% de les paperetes, que es traduirien en 3 escons, un menys dels que té ara.



Si les eleccions fossin al Congrés -ara mateix l’escenari més plausible després de la fracassada investidura de Pedro Sánchez-, ERC s’imposaria amb entre 14 i 16 diputats (ara en té 15), mentre que el PSC en sumaria 13 o 14 (ara en té 12). JxCat estaria entre els 6 i 7 (ara en té 6), mentre que En Comú Podem milloraria fins al 8, Cs cauria de 5 a 3, el PP podria sumar un segon al que ja té i Vox podria perdre l’únic diputat català que va obtenir el 28 d’abril.

Junqueras, Asens, Rovira i Riera, els únics que aproven



El president d’ERC i pres polític, Oriol Junqueras, es manté com el dirigent català amb una millor valoració, amb el 6,26, seguit de Jaume Asens (Comuns), amb un 5,25, Marta Rovira (ERC), amb un 5,1, i Carles Riera (CUP), també amb un 5,1. Les pitjors puntuacions les obtenen Carlos Carrizosa (1,83) i Inés Arrimadas (2,28), de Cs; i Alejandro Fernández (2,15), del PP. Tant Carles Puigdemont (4,31), com el president de la Generalitat, Quim Torra (4,15), suspenen.