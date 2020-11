Bars i restauració reobren amb inquietud per la difícil viabilitat dels negocis amb les restriccions actuals

Els bars i restaurants de les ciutats catalanes tornen a obrir per "minimitzar pèrdues" encara que no els hi surtin els números, després de 40 dies tancats i amb una situació econòmica "molt delicada". En el cas de Barcelona és particularment crítica a Ciutat Vella, el barri més afectat per la caiguda del turisme. Un dels pocs establiments que han aixecat la persiana als voltants de la Rambla ha sigut el pub Flaherty's, amb 20 anys d'història a la ciutat. "Nosaltres ens hem salvat perquè no només som un local turístic", diu la seva propietària Clodagh Enright. "Tornem amb il·lusió perquè tancar és ingressar 0 i això és inviable", diu malgrat reconèixer que "és difícil que els surtin els comptes". Per aconseguir més clientela, han adaptat l'oferta i faran menús de migdia per primera vegada.

Altres barris de la capital catalana han viscut, però, una segona desescalada més optimista i a primera hora algunes places ja tenien taules plenes. És el cas de la plaça de la Vila de Gràcia que ha vist com els clients omplien els espais disponibles per prendre els primers esmorzars asseguts a les terrasses. Una de les primeres persones que han pogut beure un cafè a les taules ha sigut la Laura, una jove resident al barri "encantada" perquè el seu aniversari ha coincidit amb la reobertura dels bars. "He vingut a celebrar el meu aniversari amb una amiga perquè per fi ens deixen sortir. D'aquí a poc vindran dues amigues més perquè només podem ser quatre", ha dit.

"Tornem amb il·lusió perquè tancar és ingressar 0 i això és inviable"

Un d'aquests negocis és el bar Las Heras que ha viscut amb "molta il·lusió" deixar el servei per emportar enrere i poder tornar a servir amb gots de vidre i no de plàstic. "Encara és aviat, la gent començarà a sortir més tard. Esperem que al migdia comenci a estar ple", explica la seva gerent i copropietària, Sílvia Fernàndez.



El bar té 10 treballadors i només 2 han pogut sortir de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que van presentar quan es va decretar el tancament generalitzat de la restauració. Depenent de com funcioni la setmana es plantegen desafectar més personal. De moment, aprofiten per reclamar a l'Ajuntament que els contesti sobre la petició d'ampliació de terrassa que van fer quan va començar la primera onada. Al consistori també reclamen que, de cara a l'hivern els deixin treure estufes sense límits per mitigar la contaminació per poder atraure els clients.

Municipis petits

En canvi, per als restaurants de pobles petits, el cap de setmana és el plat fort. És quan tenen més clients i, per tant, quan poden fer més caixa. Per això, el confinament municipal els perjudica molt i temen que, si la situació s'allarga, no els surti a compte obrir.



Un exemple és Cal Miliu, a Rajadell (Bages), que ha reobert aquest dilluns amb "il·lusió", però amb la incertesa de saber com els anirà tenint en compte que el confinament municipal els perjudica molt. quest matí no hi havia ningú a la terrassa per les baixes temperatures, però sí a l'interior, on els primers clients arriben amb ganes d'esmorzar, per fi, en un restaurant. "Nosaltres quan facturem més és el cap de setmana, però si només pot venir la gent del poble no ens anirà bé", assegura en Marc, responsable del restaurant. El mateix passa en d'altres negocis com el Nou Urbisol, de Castellolí, o Cal Bayona, a La Panadella (Montmaneu). En aquest cas, han decidit obrir de dilluns a divendres, ja que el cap de setmana, de moment, no els surt a compte en un poble de 150 habitants.

Reobren les grans superfícies comercials

D'altra banda, aquest dilluns les grans superfícies han pogut obrir tot l'espai de venda. Després de diverses setmanes limitats a un màxim de 800 m2, viuen l'inici de la desescalada com un "alleujament". Ho assegura a l'ACN el responsable de Fes Més a Sant Pere de Ribes (Garraf), Rafa Vizuete. Dirigint una botiga de 2.500 m2, veu "incoherent" haver tingut limitada la zona de venda com a mesura per frenar la Covid, "perquè s'acumulaven més clients en menys espai". Una crítica compartida per la responsable de Kiabi al mateix Parc Comercial Rambla del Garraf, Soraya Vallejo, que veu "contradictòria" la restricció que hi havia fins ara. Superada la limitació d'espai, anhelen que el confinament municipal dels caps de setmana s'aixequi "el més aviat possible".

El responsable d'una gran superfície de bricolatge i decoració retirant la cinta amb què es limitava a 800 m2 l'espai de venda. — Gemma Sánchez / ACN

El DOGC de dissabte passat recollia que les botigues ja poden obrir a partir d'aquest dilluns "amb independència de la seva superfície comercial", sempre i quan mantinguin l'aforament restringit al 30%. Un aixecament parcial de les limitacions que els comerciants entomen com "un respir" i "un petit pas cap a la normalitat". I és que els grans establiments consultats per l'ACN asseguren que haver tingut l'espai de venda acotat a 800 m2 durant les últimes setmanes els ha condicionat força l'organització interna i la relació amb els clients.

"Quan tens una zona de la botiga tancada, dona la casualitat que el client sempre vol algun producte d'aquella secció"

"Quan tens una zona de la botiga tancada, dona la casualitat que el client sempre vol algun producte d'aquella secció", explica Rafa Vizuete. El responsable de Fes Més a Sant Pere de Ribes apunta que, per resoldre aquests casos, els treballadors han hagut d'esmerçar més esforços per acostar als clients tots els productes de zones restringides. "Hi ha seccions que deixen de ser autoservei i això condiciona la feina de tots els treballadors", lamenta.

Després de l'experiència de les últimes setmanes, qüestiona l'eficàcia de la restricció d'espai de venda com a mesura de seguretat sanitària. "Hauria estat més coherent tenir els 2.500 m2 oberts, perquè el client té més espai, com passa a partir d'avui, encara que s'hagi de reduir l'aforament", es queixa. A pocs metres de la seva botiga, la responsable de Kiabi, opina en el mateix sentit. Soraya Vallejo veu "contradictori" haver-se hagut d'ajustar a 800 m2, i assegura que s'han resignat a seguir la normativa.

Els gimnasos, al 30%

Els gimnasos de Catalunya també han reobert aquest dilluns les portes després de gairebé un mes tancats. Sota la condició que es mantingui una ocupació màxima del 30% i que els vestuaris estiguin tancats –excepte per a les piscines-, les diferents instal·lacions han reprès l'activitat i han aprofitat la jornada per reivindicar-se com un espai segur davant possibles contagis de la Covid-19. "Necessitem incrementar la capacitat màxima, perquè amb una capacitat del 30%, el negoci no és rendible", ha apuntat el subdirector general dels clubs DIR, Ramon Urgell. A primera hora del matí, diferents centres del grup ja fregaven la màxima ocupació permesa i registraven noves altes, segons ha assegurat la mateixa cadena.