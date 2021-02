Bars i restaurants celebren l'ampliació dels horaris, però reclamen poder servir sopars

Des d'aquest dilluns, els bars i restaurants poden obrir de 7.30 h a 10.30 h i de 13.00 h a 16.30 h. L'ampliació dels horaris, així com el pas del confinament municipal al comarcal aprovats dijous passat pel Govern, són dues mesures que afavoreixen el sector de la restauració, però alguns membres del gremi les consideren insuficients i reclamen també obrir a l'hora de sopar. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, recorda que "fins a un 40%" dels restaurants només obrien al vespre, i que per tant el relaxament de restriccions no els suposa res nou. L'aforament a l'interior dels locals continua estant limitat al 30%, i no poden haver-hi més de quatre persones per taula.

El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, va insistir en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest diumenge que "la crisi econòmica és tan important com la sanitària" i va denunciar que "no pot ser que la solució contra la pandèmia ho ensorri tot". A més, ha assegurat que ni Catalunya ni l'Estat espanyol han compensat econòmicament el tancament del sector, com si ho han fet altres països com Alemanya. "Reproduïm el pitjor dels models", va denunciar Pallarols, qui va remarcar que un de cada quatre bars i restaurants de Barcelona ja han tancat i no tornaran a obrir. "Barcelona podria perdre la meitat dels locals de restauració en els propers mesos", va advertir.

D'altra banda, els bars, cafeteries i restaurants de Lleida han valorat positivament poder obrir una hora més en les franges de matí i migdia però encara ho consideren insuficient. En el cas dels esmorzars, han notat que els clients hi acudeixen d'una forma més esglaonada i, d'aquesta manera, no coincideix tanta gent a l'hora a l'establiment. Pel que fa als dinars, confien en poder donar servei a persones a les quals fins ara no els donava temps anar a dinar en establiments de restauració. Tot i així, lamenten no poder servir sopars als locals. En aquest sentit, reclamen aixecar les restriccions horàries i es comprometen a garantir totes les mesures de seguretat i de limitació d'aforament que estableixin les autoritats sanitàries.

El mateix reclama el sector de la restauració de les terres gironines. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, recorda que "fins a un 40%" dels restaurants només obrien al vespre, i que per tant el relaxament de restriccions no els suposa res nou. Carreras subratlla, a més, que la pandèmia ja s'ha traduït en el tancament del 20% del sector, "que ja no tornarà a aixecar persiana". A banda de l'hostaleria, el petit comerç gironí tampoc entén haver de continuar tancats en dissabte, perquè al costat de botigues tancades hi haurà "terrasses plenes".



Els establiments de restauració podien obrir fins ara de les 7.30 fins a les 9.30 hores i de les 13 a les 15.30 hores, i des d'aquesta setmana ho poden fer una hora més en les franges horàries de matí i migdia, és a dir fins a les 10.30 i a les 16.30 hores, respectivament.