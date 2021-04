La restauració podrà reactivar el servei a la nit a partir del dia 9 de maig a les 00.00 h. El Govern vol autoritzar l'obertura de bars i restaurants per servir sopars fins a les 23.00 h en horari continuat, tant a interiors, amb un 30% d'aforament, com a exteriors. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat que s'ha reunit aquest matí per revisar les restriccions vigents.



Durant la compareixença, Vergés ha donat per fet que el toc de queda també s'allargarà fins a les 23.00 h en consonància amb la restauració, tot i que ha remarcat que es reservaran aquesta setmana per acabar-ho de debatre. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha matisat que aquesta decisió es prendrà segons l'evolució de les dades epidemiològiques, però que el Govern es dotarà "dels instruments necessaris" per aplicar-lo després de la finalització de l'estat d'alarma, sense aclarir quina és la proposta concreta de l'Executiu.



Durant la compareixença, Vergés ha informat tant de petites flexibilitzacions de cara a la setmana vinent com l'aixecament de restriccions que s'aplicaran amb la fi de l'estat d'alarma estatal. Ha anunciat que pel 9 de maig també podran obrir els parcs d'atraccions amb un 30% d'aforament, així com els centres cívics més enllà de les tasques que ja poden fer avui. La consellera ha matisat que durant els pròxims dies revisaran els detalls d'aquesta resolució, però que l'obertura de la restauració es mantindrà: "Ho donem per fet".



Pel que fa a les mesures que ja s'aixecaran aquest 3 de maig, ha anunciat que decaurà el tancament dels parcs infantils a partir de les 20.00 h del vespre i es permetrà la celebració d'assemblees esportives amb un 50% d'aforament i 500 persones d'assistència màxima, o fins a 1.000 si hi ha els "elements de ventilació forçada" necessaris.

Vergés ha emmarcat l'aixecament de mesures en un context "d'estancament" de les dades epidemiològiques, així com l'arribada de la calor i una previsió d'arribada de 550.000 vacunes fins al 19 de maig, que permetran accelerar la campanya de vacunació que, segons la consellera, ja està avançant a bon ritme: "Podrem fer un salt en la immunització molt important"



"La bona notícia és que no creixem, molt probablement, perquè ja tenim un nombre important de persones que ja tenen protecció, sigui per la vacuna o per la immunitat natural pel contagi", ha afegit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Tot i això, les autoritats sanitàries han assenyalat que la xifra d'ingressats a les UCI, que ha descendit lleugerament aquesta setmana, encara és alta, i que els positius detectats setmanalment, al voltant dels 10.800, també està per sobre del punt desitjable.

El toc de queda, per definir

A l'horitzó del calendari hi ha la finalització de l'estat d'alarma, que es produirà el pròxim 9 de maig, amb la qual ja no es podran fixar restriccions excepcionals tals com el toc de queda. El Govern ja ha anunciat que dimarts vinent aprovarà un decret que modificarà la llei de Salut Pública per donar cobertura jurídica a la continuïtat de mesures excepcionals, com podria ser l'aplicació d'un nou toc de queda fins a les 23.00 h, com ha deixat caure la consellera sense confirmar-ne la decisió. Tot i això, aquest podria quedar compromès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que les restriccions afecten drets fonamentals que només es poden limitar amb un estat d'excepcionalitat.



"Crec que no és bo que pretenguem tenir ja una resposta certa de si el toc de queda s'elimina amb l'estat d'alarma o si es redueix", ha dit Sàmper. El conseller ha insistit que el Govern opta pel decret per poder "protegir la ciutadania si tornés a haver-hi un rebrot", i no descarta demanar instruments a l'Estat per aplicar restriccions que no es podrien impulsar sense l'estat d'alarma: "Tant de bo reduir-lo o eliminar-lo quan els índexs ho permetin, però l'instrument l'hem de tenir".