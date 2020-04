Bartomeu castiga els crítics de la junta del Barça i els insta a plegar o els retirarà les competències

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu ha forçat una remodelació de càrrecs en la junta directiva del club blaugrana enmig d'un ambient d'evident tensió i fractura interna de l'òrgan directiu i en plena crisi per l'emergència sanitària de la Covid-19. Segons publiquen diversos mitjans aquest dimecres una reunió de la junta que havia de celebrar-se ahir de forma telemàtica a conseqüència del confinament va acabar provocant l'esclat que ha desembocat en l'enfrontament total intern.

El president del FC Barcelona va acabar exigint a quatre dels seus directius, Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías i Josep Pont, que deixin la junta o en cas contrari els deixarà sense cap atribució ni competència, ja que Bartomeu no té potestat per fer fora cap dels membres de la junta, segons els estatuts del club blaugrana. Segons apunta el diari L'Esportiu la motivació seria el fet que Bartomeu considera que han estat deslleials i creu que han parlat malament d’ell a la seva esquena i els fa responsables de les filtracions que hi ha hagut suposadament des de la junta.

Dos dels afectats, Rousaud i Tombas, són vicepresidents, el primer institucional i el segon, econòmic. Elías, el més veterà de la junta, és el directiu responsable del futbol formatiu professional i també de la comissió econòmica estatutària. Pont està adscrit a l’àrea comercial. La decisió de Bartomeu certifica el trencament total de la seva junta, ja que Rousaud aputava a ser el candidat continuista per a les eleccions de l’any 2021 per part del grup de l'actual president Bartomeu. Ara mateix no està clar qui jugaria aquest paper de la resta de membres de l'actual junta directiva del Barça.

Segons apunta L'Esportiu, Bartomeu ja ha comunicat als membres de la junta directiva que Jordi Moix, vicepresident tercer i responsable de l’Espai Barça, assumirà la vicepresidència econòmica i patrimonial. I també que David Bellver, un dels últims a incorporar-se a aquesta junta, passarà a ser tresorer, càrrec que compaginava Tombas amb la vicepresidència econòmica.