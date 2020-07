Bassa i Rull lamenten un tercer grau "efímer" i qüestionen les bases del diàleg

Els exconsellers Dolors Bassa i Josep Rull han lamentat aquest dimecres al matí a la sortida del centre penitenciari haver de deixar cinc dels seus companys presos enrere: Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Quim Forn, que tornen a estar de forma preventiva en segon grau després del recurs de la Fiscalia i la suspensió del tercer grau amb efectes immediats decretat pel Jutjat de Vigilància penitenciària número 5 de Catalunya. "El tercer grau és efímer; aprofitarem al màxim els minuts i segons que estiguem en llibertat", ha valorat a la sortida del centre penitenciari Puig de les Basses (Figueres) l'exconsellera, que s'espera que la suspensió del tercer grau arribi tard o d'hora.

Bassa: "El tercer grau és efímer; aprofitarem al màxim els minuts i segons que estiguem en llibertat"

Bassa ha dit que és "impensable" que se'ls pugui revocar el tercer grau tan sols amb el recurs de la Fiscalia. "Pensàvem que podríem refer ponts i altra vegada queda estroncat", ha lamentat. Rull ha explicat que viu aquestes hores amb una "espasa de Dàmocles" perquè tant ell com els altres tres presos saben que en un moment o altre sortirà l'escrit de la Fiscalia i just després la jutgessa serà "ràpida i implacable" en tombar el tercer grau.

El diàleg, en qüestió

D'altra banda, Rull ha qüestionat que hi hagi bases pel diàleg amb l'Estat, perquè "no es pot seure a una taula amb algú que té l'objectiu que l'altre desaparegui". En declaracions a Catalunya Ràdio, Rull ha assegurat que sempre que hi hagi una taula de negociació s'aprofitarà però que hi ha d'haver unes condicions. En aquest context, l'exconseller ha afirmat que el diàleg és "molt complicat" perquè s'empitjoren les coses "permanentment". L'exconseller també s'ha dirigit a la Fiscal General de l'Estat, Dolores Delgado, per preguntar-li si considera apropiat que un fiscal digui que uns ciutadans han de canviar la seva manera de pensar.



Dels quatre presos que encara estan en tercer grau, la Fiscalia ha interposat recurs ja contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell però el jutjat encara no ha resolt. Per a Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa, el ministeri públic encara no ha fet cap moviment.