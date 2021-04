Bassa torna a la presó: "Altra vegada la venjança passa per sobre de la justícia"

L'exconsellera Dolors Bassa ja ha ingressat a la presó després que aquest dimecres el jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya li hagi tornat a revocar el tercer grau, igual que a Carme Forcadell, estimant el recurs de la Fiscalia. "Altra vegada la venjança passa per sobre de la justícia", ha afirmat Bassa a les portes de la presó de Puig de les Basses en un breu acte minuts abans d'entrar. Bassa hi ha arribat acompanyada per una delegació d'ERC encapçalada pel vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, juntament amb la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, entre d'altres membres del partit.

L'exconsellera ha lamentat "haver de dir el mateix" després que aquesta sigui la segona vegada que se li revoca el tercer grau. El jutjat ha dit que no pot mantenir el tercer grau a les preses amb els mateixos arguments que ho va fer fa uns mesos, quan el Tribunal Suprem després va revocar aquella decisió, ja que considera que les circumstàncies són molt similars. Bassa ha dit que no esperaven la decisió avui, però sabien que tard o d'hora arribaria i haurien de tornar a entrar.



A les portes de la presó de Wad-Ras, Forcadell també ha dit unes paraules abans d'entrar-hi. L'expresidenta del Parlament ha agraït el suport de tothom qui li ha fet sentir el seu escalf. "La presó no és el final de res, és la continuació de la lluita", ha afirmat. Forcadell ha arribat acompanyada del conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, i l’eurodiputada Diana Riba, entre d’altres. "Continuarem lluitant, continuarem persistint i al final guanyarem. No ho dubteu", ha remarcat davant dels mitjans.



A partir d'aquest dimarts, les dues preses tornen a estar en règim tancat, igual que els set presos independentistes de Lledoners, a qui ja se'ls va revocar el tercer grau fa quasi un mes. "Diguin el que diguin, seguim amb les mateixes conviccions. Seguirem endavant", ha afirmat Bassa. "Malgrat tots els problemes, hi som i hi serem", ha afegit davant de la premsa i les persones que s'hi han concentrat per donar-li suport a Puig de les Basses.

Després que Bassa, acompanyada dels seus familiars, entrés al centre penitenciari, el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha afirmat que "una vegada més hi ha decisions d'un tribunal que el que fan és coartar drets, no garantir-los": "Ho hem vist avui, amb l'acabament precipitat del tercer grau per a la Dolors Bassa i la Carme Forcadell que no obeeix a una necessitat de fer justícia, sinó a una voluntat de venjança per part de l'Estat".



Aragonès ha subratllat que tant l'exconsellera com l'exvicepresidenta del Parlament i la resta de líders independentistes empresonats o a l'exili marquen el camí a seguir. "Continuar determinats, treballar conjuntament i seguir avançat en la defensa dels drets i la llibertat del país".