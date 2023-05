Basté, Cuní, Bassas, Terribas i Fuentes tornaran a Catalunya Ràdio per celebrar els 40 anys de l'emissora

Els mitjans públics catalans, Catalunya Ràdio i TV3, celebren aquest any el 40è aniversari amb una sèrie d'actes especials per commemorar les quatre dècades de vida. La programació arrenca aquest dimarts, just quan fa quatre dècades del naixement de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb una de les primeres lleis del Parlament, amb una recepció institucional a la cambra catalana.

La commemoració serà especialment intensa durant aquest juny, amb una cursa popular el diumenge 18 de juny i una programació especial el dimarts 20 que comptarà amb la participació de veus històriques com Jordi Basté, Josep Cuní, Antoni Bassas, Manel Fuentes, Mònica Terribas, Miquel Calçada o Toni Clapés.

Els comunicadors tornaran per unes hores a l'emissora pública amb els seus antics programes acompanyats dels presentadors actuals. Aquests espais recuperaran els equips, sintonies i llenguatges antics a l'estudi 1 i amb un escenari a l'exterior, on es faran part dels continguts especials i actuacions musicals.

També amb motiu dels 40 anys de Catalunya Ràdio, el proper 21 de juny TV3 emetrà Ruta 40, una road movie on Elisenda Carod i en Peyu recorren Catalunya per recordar amb tocs d'humor els moments més rellevants d'aquestes quatre dècades en antena de la mà de les principals veus de la història de la ràdio. Hi apareixeran Laura Rosel i Mònica Terribas, Josep Cuní, Antoni Bassas, Miquel Calzada i Juliana Canet, entre molts d'altres.

Prèviament, l'1 de juny s'estrenarà la sintonia dels 40 anys de Catalunya Ràdio, que ha composat Manu Guix. El programa El suplement de Roger Escapa farà gira la primera quinzena de juny. El 5 de setembre, TV3 emetrà el documental Amb tots vostès, Joan Pera, que repassa la trajectòria personal i professional de la primera persona a aparèixer en pantalla.

Una exposició el maig de 2024

La commemoració dels 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio acabarà amb la inauguració d'una exposició al Disseny Hub de Barcelona el maig de 2024. Serà una mostra interactiva i de marcat caràcter immersiu que especularà sobre els continguts, formats i tecnologies que s'imposaran durant els pròxims temps.

Pel que fa a TV3, es commemorarà l'inici de les emissions regulars el gener de 2024. La direcció de la televisió pública no ha donat detalls sobre la "bomba" que es prepara més enllà de dir que s'impulsarà un programa des del plató principal de la cadena.