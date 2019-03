Nou capítol de la batalla pels símbols que vivim els darrers dies. La Junta Electoral Central (JEC) no ha acceptat la substitució dels llaços grocs per llaços blancs que ha portat a terme la Generalitat aquest dijous al matí, a instàncies del president, Quim Torra. En una reunió celebrada al Congrés dels Diputats, els magistrats de la JEC han decidit actuar contra Torra, al que denunciaran per un presumpte delicte de desobediència i li obriran un expedient sancionador. A més a més, la instrucció de la JEC ordena als Mossos d'Esquadra retirar dels edificis públics les noves pancartes i tot tipus de simbologia que faci referència als presos i exiliats polítics.



Prèviament, Torra havia presentat al·legacions amb l'argument que ja "no hi ha estelades o llaços grocs a les seus de la Generalitat", però han estat desestimades per la JEC. La retirada de la pancarta amb el llaç grocs es va prendre després de l'informe de recomanacions presentat pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó. El Síndic va recomanar retirar els llaços i les estelades durant el període electoral, seguint el criteri de la JEC.

Segons Ribó, "durant el període electoral, en els edificis institucionals, cal mantenir la neutralitat política i s'han d'abstenir de col·locar aquest tipus de simbologies a les façanes". Això sí, el Síndic va acotar la retirada al període electoral, ja que fora d'aquest moment manté el criteri exposat ja al setembre de l'any passat, quan va pronunciar-se en contra de limitar l'exercici de la llibertat d'expressió a l'espai públic i també a les dependències institucionals.



En els seus recursos, Torra havia manifestat que considera que demanar la retirada dels símbols és un "atac a la llibertat d'expressió", ja que parteix que el llaç groc o l'estelada no són "símbols partidistes", com sí que ho entén la Junta Electoral. La JEC considera que l'estelada i els llaços grocs són "símbol legítims", que poden ser utilitzats en la propaganda electoral, però no pels poders públics "com a mínim durant els períodes electorals", ja que la LOREG els exigeix ​​"mantenir una rigorosa neutralitat política".