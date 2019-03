El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit mantenir la pancarta amb el llaç groc que reclama la llibertat dels presos polítics a la façana del Palau de la Generalitat i, per tant, no fer cas de l'ultimàtum per retirar-la que va donar-li ahir la Junta Electoral Central. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que la decisió no ha estat col·legiada entre els diversos consellers, sinó que ha estat directament de Torra, si bé no hi ha hagut discrepàncies amb els responsables dels diferents departaments.



Així mateix, Torra presentarà noves al·legacions a la Junta Electoral contra l'ordre de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis de la Generalitat, que s'ha pres a instàncies de Ciutadans. A més, el president també demanarà al Síndic de Greuges que faci un dictamen de recomanacions sobre què fer amb els llaços grocs en espais públics, que Torra assumirà tot i que no estigui d'acord amb el que es digui. En tot cas, no s'ha donat cap ordre concreta als membres del Govern ni als funcionaris sobre retirar o no els símbols, si bé s'ha demanat que hi hagi "coordinació" en les seus centrals dels departaments perquè tots donin la mateixa resposta. S'ha donat, però, llibertat als alts càrrecs i els funcionaris si se'ls requereix formalment la retirada, ja que "no es vol posar en risc" ningú, segons Artadi.

Torra considera que demanar la retirada dels símbols és un "atac a la llibertat d'expressió", ja que parteix que el llaç groc o l'estelada no són "símbols partidistes", com sí que entén la Junta Electoral. L'organisme va advertir el president que si no retira els símbols li podrien exigir "responsabilitats administratives o penals" si s'escau.



La JEC considera que l'estelada és "un símbol legítim" que reflecteix les aspiracions d'una part de la societat, la independentista, i que pot ser utilitzat per les formacions polítiques en la seva propaganda electoral, però no pels poders públics "com a mínim durant els períodes electorals", ja que la LOREG els exigeix ​​"mantenir una rigorosa neutralitat política".



Pel que fa als llaços grocs, l'argumentació és similar, ja que es tracta d'un símbol que pretén recordar que dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que es presenten a les properes eleccions es troben en situació de presó preventiva. "També aquí el símbol es pot utilitzar legítimament per determinades formacions polítiques, però no per les autoritats públiques que han de respectar la neutralitat política durant els processos electorals", conclou la JEC.