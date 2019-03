Dos treballadors de la Generalitat han retirat aquest divendres a les 12.27h la pancarta amb el llaç groc i la pancarta amb el llaç blanc amb el lema "Llibertat presos polítics i exiliats" de la façana de la institució pública. La Junta Electoral Central (JEC) havia requerit al president de la Generalitat, Quim Torra, retirar la pancarta amb el llaç groc per preservar la neutralitat de les institucions durant el període electoral i el líder de l'Executiu va demanar un informe al Síndic de Greuges sobre aclarir de símbols dels edificis públics.

Després de l'informe del Síndic emès dimecres que recomanava retirar-los, treballadors de la Generalitat van cobrir la pancarta del llaç groc amb una altra amb un llaç blanc amb una franja vermella i, en una resolució aquest mateix dijous, Torra va assegurar que defensaria fins a les "últimes conseqüències" drets com el de la llibertat d'expressió, de manifestació i a l'autodeterminació de Catalunya.



Després de la retirada dels llaços, el president Torra ha confirmat a través d'un comunicat que presentarà aquest divendres un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Junta Electoral per demanar la suspensió immediata dels seus acords sobre la retirada dels llaços grocs d'edificis públics , i la setmana que ve presentarà una querella "per un presumpte delicte de prevaricació" d'aquest organisme de l'Estat.



Torra considera que les resolucions de la JEC són "manifestament injustes perquè són arbitràries, com es demostra en la notificació de ahir a la nit, on exigia al president fer coses que la Llei no li permet". Segons Torra, la JEC veu una greu vulneració de la llei en un cartell, però no veuen cap irregularitat "en què un partit polític faci campanya des de l'estrada del Tribunal Suprem, on dos membres de la JEC estan jutjant" diversos candidats que es presenten a les eleccions generals i municipals.

Adéu també al llaç blanc a Economia



A més, el llaç blanc situat des de dijous a la façana de la seu del Departament d'Economia de la Generalitat, que va substituir un anterior de color groc, ha estat retirat aquest mateix divendres al matí, segons han confirmat fonts d'aquesta conselleria. Per la seva banda, l'encara consellera de Cultura, Laura Borràs, ha assegurat aquest divendres que no ordenarà treure llaços després del requeriment de la "Junta Inquisitorial Central", però ha apuntat que probablement no serà necessari que els Mossos actuïn perquè potser els retiraran els propis funcionaris.



La JEC ha acordat portar al president català, Quim Torra, a la Fiscalia per la responsabilitat penal en què pogués haver incorregut en mantenir els símbols i als edificis públics de la Generalitat i ha ordenat als Mossos d'Esquadra que els retirin abans de les 15.00 hores d'aquest divendres. En una entrevista a la Cadena Ser Catalunya, Borràs ha assegurat que veu a Torra "determinat" i ha recordat que va assumir el càrrec de president de la Generalitat amb "plena assumpció de les conseqüències" en una situació que creu que és de "repressió" .



Després que els llaços hagin desaparegut ja de la seu de Departament d'Economia, Borràs no ha volgut aventurar què passarà en altres edificis de la Generalitat, però ha assegurat que en els que són de la seva competència no va a donar l'ordre de retirar llaços .

"No he donat l'ordre ni la donaré", ha remarcat la consellera, qui tot i això ha posat èmfasi que són els funcionaris els que van col·locar aquests símbols i els que també podrien suprimir per evitar la intervenció dels Mossos. "L'altre dia vam veure que treballadors públics, que havien col·locat els llaços, ells mateixos van posar el llaç censurat (el blanc amb la franja vermella); a nosaltres ens violenta utilitzar la policia contra les institucions, no ens sentim còmodes i potser no haurem de veure aquestes imatges -de Mossos actuant-", ha afirmat.