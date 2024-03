Bayona i Berger es queden sense estatueta, però marxen satisfets dels Oscars: "Ens obre a molt més públic"

El cinema català marxa de Hollywood sense cap Oscar, però deixa escrit un nou capítol per a la història després de competir en tres categories en una mateixa edició. L'Acadèmia ha seguit el guió previst i ha entregat l'Oscar a millor pel·lícula internacional a La zona de interés, de Jonathan Glazer, deixant sense opcions La societat de la neu, de Juan Antonio Bayona, que minuts abans no havia pogut recollir l'estatueta a millor maquillatge i perruqueria.

Robot dreams, de Pablo Berger, tampoc s'ha pogut aixecar del pati de butaques del Dolby Theater de Los Angeles per rebre el premi a millor pel·lícula d'animació, que finalment s'ha emportat l'última pel·lícula de Hayao Miyazaki, El nen i la garsa.

Malgrat això, els directors catalans marxen satisfets de Hollywood. Juan Antonio Bayona, que sí va guanyar el guardó a millor pel·lícula internacional dels Premis Gaudí i va arrassar als Goya 2024 amb 12 premis, ha assegurat que malgrat no haver-se endut l'estatueta, estaven "contents i satisfets". "Sabíem que era complicat, però ha estat molt bonic", ha reconegut.

"Sabíem que era complicat, però ha estat molt bonic"

Feia setmanes que advertia de la dificultat de guanyar l'Oscar internacional, que havia nominat "grans directors i estrelles", però creu que la doble candidatura el situa en una posició "molt dolça per escollir la següent pel·lícula".

Visiblement relaxat, el director de les també exitoses Lo imposible o Un monstre em ve a veure ha reconegut que ha passat "el que era lògic que passés" i que ara necessita vacances perquè té el cervell "sec" i el necessita "ressetejar". Creu, amb tot, que l'arribada de 'La societat de la neu' a Hollywood li obre portes va nous projectes en una "situació millor".

"Porto anys treballant a Hollywood i coneixo gent i em coneixen", ha celebrat, alhora que reconeixia amb satisfacció que Martin Scorsese li havia dit que havia vist el film i que li havia "agradat molt".

"Un viatge impressionant"

Berger ha celebrat que la nominació obri la pel·lícula a "molt més públic" i augura una "gran estrena" a finals de maig als cinemes dels Estats Units. La productora de la pel·lícula, Sandra Tàpia, ha descartat parlar de "derrota" i celebra que finalment l'Acadèmia no hagi escollit Spider-man: creuant el multivers i s'hagi decantat per un film de tall més clàssic com El nen i la garsa, de Hayao Miyazaki, que ha qualificat "de mestre".

En declaracions als mitjans des del Telefèric Barcelona de Los Angeles, tots dos han recordat que el recorregut del film va començar a maig a Canes i ha acabat als Oscars: "ha estat un viatge impressionant".