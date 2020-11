El BBVA i el Banc Sabadell reprenen les negociacions sobre la seva fusió

BBVA i Banc Sabadell mantenen contactes preliminars per a una possible fusió, que donaria lloc a un grup amb més de 950.000 milions d'euros en actius i una grandària a l'Estat espanyol molt similar al que tindria la unió ja aprovada de CaixaBank i Bankia. Segons han informat fonts pròximes al procés, les entitats informaran la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després del tancament del mercat de l'inici de les converses per a crear un banc amb 46.000 empleats i més de 4.200 oficines a l'Estat, a més d'una important presència a Mèxic, Turquia i Regne Unit.

BBVA ha confirmat les converses i ha informat també que ja s'ha iniciat un procés de revisió due diligence -o auditoria legal- recíproc, com és habitual en aquesta mena d'operacions, i s'ha designat a assessors externs. En qualsevol cas, BBVA ha assenyalat que no s'ha pres cap decisió sobre la potencial operació i que "no existeix cap certesa que s'arribi a adoptar ni, en aquest cas, sobre els termes i condicions" de l'operació.

Segons avança El Confidencial, BBVA ha contractat JP Morgan per a negociar la compra de Sabadell, l'interlocutor de la qual és Goldman Sachs. El diari també cita que BBVA ha contractat com a assessor legal a Garrigues, mentre que Sabadell ha comptat per a això amb Uría Menéndez, i que també s'ha contractat a les companyies que faran la due diligence per a la compra.



BBVA va anunciar aquest dilluns la venda de la seva filial als Estats Units a PNC per un preu d'aproximadament 11.600 milions de dòlars (9.700 milions d'euros) en efectiu, la qual cosa generarà una plusvàlua neta d'impostos d'uns 580 milions d'euros i el patrimoni tangible s'incrementarà en 1.400 milions d'euros.



El president de l'entitat, Carlos Torres, i el seu conseller delegat, Onur Genç, van informar llavors de la intenció de dur a terme una recompra d'accions "rellevant" amb l'excés de capital derivat de la venda de la seva filial dels Estats Units, al mateix temps que no han descartat dedicar una part a escometre una possible operació de consolidació.

El mercat ha reaccionat i les accions del banc presidit per Josep Oliu s'han disparat aquest dilluns un 24,59% en borsa, fins als 0,419 euros. També les accions de BBVA han experimentat una forta pujada del 15,25%, fins als 3,658 euros.



Des de principis de setembre, després de l'anunci que CaixaBank i Bankia estudiaven la seva fusió, els rumors sobre una possible unió de BBVA i Sabadell van començar a sonar amb força, i fins i tot es va apuntar a la possibilitat de sumar Kuxabank en l'operació.