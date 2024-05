Bellvitge crea una eina que detecta en temps real el risc de patir un nou atac de cor

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha desenvolupat una eina digital per detectar en temps real el risc de patir un nou atac de cor. Els pacients que sobreviuen a un infart agut de miocardi (IAM) tenen un risc molt més elevat que la població general de patir nous episodis, inclosa la mort cardiovascular, sobretot en el primer any després.

La iniciativa, liderada per l'Àrea de Malalties del Cor de Bellvitge i creada de forma conjunta amb la farmacèutica Novartis, és la primera experiència d'aquest tipus a l'Estat i podria canviar el paradigma de la prevenció en els 12 mesos postinfart, segons destaca l'hospital. L'eina es presentarà el 30 de maig.

A través d'un panell de control digital, el projecte Artemis ofereix una visió en temps real de l'estat dels pacients que han patit un infart i permet identificar-ne aquells amb major risc i anticipar-se a possibles complicacions amb intervencions preventives més eficaces.

"Estem començant a monitorar a temps real els resultats macro en salut, i ens permetrà detectar i localitzar pacients fora de rang de control de factors de risc cardiovascular", assenyala la doctora Oona Meroño, directora del Programa de Cardiologia Preventiva i Comunitària (postIAM) i co-coordinadora de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de Bellvitge, en declaracions recollides pel centre sanitari.

"L'eina ens permetrà saber què està passant en el moment"

Aquesta cardiòloga explica que, fins ara, si el pacient no contactava de forma proactiva, l'equip mèdic no s'assabentava de les incidències de salut més enllà de les visites de seguiment. "Ara podrem valorar molts paràmetres d'analítiques, dades biomètriques i altres proves mèdiques que poden influir en la bona o mala evolució del pacient", recalca, per afegir: "Això ens permetrà saber què està passant en el moment; fer intervencions educatives, específiques i individualitzades i millorar els resultats a llarg termini".

Aquest panell de control s'ha desenvolupat durant mesos amb el treball conjunt de clínics i enginyers especialitzats en l'ús intel·ligent de dades. Artemis es presentarà al Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia el 30 de maig i els seus impulsors esperen que generi interès i serveixi com a model per a futures iniciatives en aquest camp.

Exercici físic, autocura, dieta i acompanyament psicològic

El projecte Artemis sorgeix en el marc del Programa postIAM, que l'Hospital de Bellvitge està desplegant des del 2021 a la regió sanitària Metropolitana Sud. Es tracta d'un programa multidisciplinari i centrat en la persona que atén més de 250 pacients l'any, a qui es fa un seguiment coordinat durant els dotze mesos posteriors a l'alta hospitalària, tant des de l'atenció primària com l'àmbit hospitalari. En el programa, es coordinen tots els recursos que necessita un pacient per recuperar-se després de patir una síndrome coronària aguda.

"S'ha demostrat que la morbilitat i mortalitat després d'un esdeveniment coronari es redueix orientant els pacients a adquirir hàbits de vida saludables", observa la doctora Meroño, i destaca la deshabituació tabàquica, el maneig farmacològic, la implementació d'un programa de rehabilitació cardíaca, la prevenció secundària, l'exercici físic, l'autocura, la dieta i l'acompanyament psicològic.