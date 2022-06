Ben tornat Primavera Sound

Més de 35 mesos sense Primavera, més de 1.000 dies sense sentir l’esplendor de la música en directe, la floració dels sentits, els brots verds de la gresca dels festivals massius, on tots, joves i menys joves gaudeixen del que és considerat un dels millors festivals de música del món. Una odissea complicada amb dues edicions cancel·lades per la pandèmia, al que afegim problemes polítics amb l’Ajuntament de Barcelona, uns entrebancs considerables que gairebé van fer perillar també l’edició d’aquest any. Però finalment, el recinte del Fòrum obrirà les portes per presentar un dels seus cartells més ambiciosos. A més no serà un sol cap de setmana, seran dos seguits, a partir d’aquest dijous 2 de juny, 12 dies en total, on es calcula que prop de mig milió d'assistents podran xalar d'uns 500 concerts. Tot aquest display espectacular per celebrar amb magnificència el vintè aniversari que no es va poder commemorar el 2020, quan tocava: "Volem recuperar el temps perdut i aquest serà el Primavera Sound més ambiciós de la nostra història", va dir el portaveu del festival, Joan Pons.

De fet, el festival barceloní ja va començar aquest dimecres dins el format de Primavera de la Ciutat en dos escenaris, el Poble Espanyol i la sala Upload. Després s’afegiran les sales Apolo, els Razzmatazz 1 i 2, el Sidecar, fins a un total de catorze sales de la ciutat, on actuaran més de 130 grups, una xifra molt superior als 25 de 2019. Aquest any amb novetats, tots entraran amb una nova APP en el mòbil amb la que es podran fer consumicions i la cervesera catalana Damm 'reconquesta' el Primavera Sound després de molts anys amb Heineken.

Aquesta jornada inaugural de dijous, milers de persones tornaran a sentir les pessigolles entrant en el que s’ha convertit en un santuari musical (també s’hi celebra el Festival Cruïlla) però amb la decepció d’última hora de la cancel·lació del concert de la famosa banda anglesa Massive Attack, degut a la malaltia d’un dels seus membres. Una baixa important en el primer dia que si comptarà amb Pavement, la banda nord- americana de rock alternatiu que es va dissoldre l’any 1999, que ja ha ressuscitat dues vegades i que venen especialment pel Primavera Sound 2022. Tame Impala, el grup australià icona del pop psicodèlic dels nous mil·lenials ve de nou a Barcelona per estrenar el seu esperat àlbum, The Slow Rush. Aquest dijous serà el primer dia però després desfilaran pels escenaris figures tan prestigioses com Gorillaz, Nick Cave, Dua Lipa, Lorde, Beck i Tyler, The Creator, entre molts d'altres. Tres anys després ja tocava, molts mesos on la indústria musical ha patit de valent.

De moment, ja han calculat que el Primavera Sound tindrà un impacte econòmic a la ciutat i els seus voltants de 300 milions d'euros i donarà feina directa o indirecta a unes 7.000 persones. L'objectiu del festival és consolidar aquest model de 12 dies, però l'Ajuntament de Barcelona no ha confirmat encara que es pugui allargar més enllà del 2023. Per aquesta raó els directors de l'esdeveniment ja han confirmat una segona seu a Madrid per a l'any que ve, que els permeti seguir creixent sense traves.



Una expansió continuada que també té ramificacions fora d'Espanya, amb els Primavera Sound de Porto (Portugal), Los Angeles (Estats Units), Santiago (Xile), Buenos Aires (Argentina) i Sao Paulo (Brasil). "A nosaltres no ens afecta la saturació de concerts que diuen que hi ha aquest any perquè esgotem localitats allà on anem. El secret d'aquest èxit és senzill, fer-ho bé. Fa 20 anys que ho fem bé i creixem sense pretendre-ho i estem preparats perquè el Primavera Sound Barcelona 2022 sigui un èxit", assegura Pons.

Una imatge d'arxiu d'un concert del Primavera Sound anterior a la pandèmia. — Eric Pàmies

Avui, a mitja tarda, el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià del Besòs es tornarà a omplir, com abans de la pandèmia. Molta energia acumulada es desfermarà aquesta nit, esperant que un dels mals endèmics del festival, les xerrameques insuportables durant els concerts, no sovintegin. Comencen 12 dies de música repartida per tot arreu, com la primavera, que s’estén imparable per fer brotar de nou la vida, com si la jovença fos eterna, com si res importés, com si mai no hagués passat res, com si l’estació de l’alegria pogués escampar sense fre la resurrecció de les ànimes pansides.