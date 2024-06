La biblioteca García Márquez de Barcelona tancarà tres setmanes a l'estiu per reparar unes esquerdes

La biblioteca Gabriel García Márquez, inaugurada fa dos anys i considerada com la millor biblioteca pública del món, tancarà del 29 de juliol al 18 d'agost per reparar "desperfectes" generats pel moviment de l'edifici i, al mateix temps, construir nous espais, segons ha avançat El Periódico. La previsió és fer uns "treballs de millora" per col·locar uns suports estructurals i generar un nou voladís exterior, a l'entrada de l'equipament.

Segons Biblioteques, es busca garantir un "millor control" del moviment de l'edifici que ha generat desperfectes en elements rígids de la façana, com els vidres, on han aparegut esquerdes. Aquesta biblioteca ha rebut diversos premis i va ser escollida la millor biblioteca pública del món el 2023.

Biblioteques de Barcelona ha explicat que aquests moviments són habituals en qualsevol edifici, però amb la nova estructura que es construirà es vol evitar que provoquin desperfectes o patologies, sobretot en els grans finestrals de vidres que té la façana.

Nou voladís

En segon lloc, es generarà un nou voladís a través dels nous suports. Aquest serà cobert i permetrà col·locar elements expositius i disposar d'un nou espai exterior que es pot fer servir com a escenari per a diferents actes o presentacions. Aquest nou espai serà un nou llindar d'accés a la biblioteca.

La solució tècnica proposada contempla els suports estructurals i un umbracle que quedaran integrats dins del global de l'edifici. A més, s'ha garantit coherència amb l'aspecte general d'aquest. De fet, l'actuació l'ha ideada el mateix equip d'arquitectes del projecte original. Tindrà un cost de 395.117,84 euros.

Biblioteques de Barcelona ha defensat que les actuacions es portaran a terme a l'estiu, ja que l'afluència d'usuaris baixa en aquesta època. En total es preveuen 13 setmanes d'obra però el tancament només serà de tres. Mentre la García Márquez estigui tancada, al districte hi haurà obertes les biblioteques Poblenou-Manuel Arranz i Ramón d'Alós.