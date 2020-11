Biden guanya a Michigan i Wisconsin i ja esgarrepa la presidència 

La campanya del candidat presidencial demòcrata, Joe Biden, va assegurar que aquest dimecres a la tarda podria declarar la victòria. El candidat ha guanyat aquest dimecres les eleccions en els estats clau de Wisconsin i Michigan, un fet que li permet augmentar el seu avantatge enfront del president estatunidenc Donald Trump. Aquest últim estat ha estat clau, li ha donat al demòcrata 16 delegats més i el deixa, de moment, a 17 vots per a tornar a la Casa Blanca com a president dels Estats Units.

Biden es mostra positiu per a guanyar a Pennsilvània i remarca que encara queda comptar el vot per correu, que en aquest estat ha estat majoritari. Per part seva, Trump va al capdavant a Pennsilvània, Carolina del Nord i Geòrgia i suma un total de 51 vots, insuficients per seguir al Despatx Oval.



Després de la seva victòria a Michigan l'aspirant demòcrata ha deixat clara la seva confiança per a guanyar les eleccions."El poder no es pot prendre ni imposar, emana del poble i és la seva voluntat la que determina qui serà el president dels Estats Units", ha comentat en el seu compte de Twitter.

Trump es lliura a la conspiració sense proves

Davant les previsions de victòria de Biden, la campanya de reelecció del president estatunidenc, Donald Trump, va presentar una demanda davant un tribunal de Michigan per exigir que es detingui el recompte en aquest estat, per considerar que no se li ha donat l'accés suficient a llocs de votació.



L'anunci el va fer el cap de campanya de Trump, Bill Stepien, en un comunicat poc després d'avançar que el seu equip demanarà a més un recompte en l'estat clau de Wisconsin.

"El president està dins del marge per demanar un recompte i el farem immediatament", va dir Stepien, en un comunicat emès abans que cap projecció de mitjans hagués declarat encara un guanyador en aquest estat del mitjà oest.



Per part seva, Donald Trump considera que l'avantatge que li porta el candidat demòcrata és obra d'una conspiració per "fer desaparèixer" els vots a favor seu. Així ho anunciava a través del seu compte oficial en Twitter: "Estan treballant de valent per fer desaparèixer l'avantatge de 500.000 vots a Pennsilvània, el més aviat possible. De la mateixa manera, a Michigan i altres (estats)!". La xarxa social ha acompanyat el tuit del mandatari amb un avís d'un possible "contingut enganyós".

A més, les declaracions de Trump, que va proclamar que ja havia guanyat les eleccions i que va sentenciar que s'havia comès un "frau al poble estatunidenc", han estat qualificades per l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, com a "il·legítimes i injustes" i va demanar als novaiorquesos que vulguin manifestar-se que ho facin de manera pacífica. "Si qualsevol persona, inclòs el president suggereix que hi ha hagut frau, això és absolutament il·legítim i injust", va dir en una roda de premsa.

Mentrestant, l'estat de Pennsilvània segueix a l'espera dels resultats, que el 2016 van catapultar Trump a la Casa Blanca i del qual depèn per repetir mandat. Davant d'aquestes possibles victòries, la cap de campanya de Biden va admetre que hi ha una major possibilitat que Trump guanyi Geòrgia, un estat tradicionalment republicà i on un demòcrata no venç des de 1992, i també a Carolina del Nord, on el recompte apunta des d'anit a una possible victòria de l'actual governant.

"Sabíem que això estaria molt ajustat", va afirmar O'Malley Dillon. La cap de campanya, a més, va avançar que Biden es dirigirà a la nació avui "més tard", però va evitar especificar una hora. "Esperem que avui en algun moment més tard, l'exvicepresident es dirigirà al poble estatunidenc", va afirmar.