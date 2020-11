Biden parla ja com a president i Trump aconsegueix que els republicans portin el recompte de Pennsilvània al Suprem

Pennsilvània comença a posar-li a Joe Biden la catifa vermella cap a la Casa Blanca, però també s'ha convertit, 20 anys després, en la nova Florida. En aquells dies, George Bush fill i Al Gore van acabar al Suprem litigant pel recompte de vots en diversos comtats d'aquell Estat, en una disputa que va acabar el 13 de desembre quan el demòcrata va tirar la tovallola per a no trencar més el país.



El 2020, l'any de l'impeachment i del coronavirus, les eleccions, empantanades en un lentíssim recompte i en les acusacions de frau de Donald Trump, s'han tornat a embussar, aquesta vegada en un estat del nord, Pennsilvània. El dimarts, el president treia a Biden 675.000 sufragis, que el demòcrata ha aconseguit remuntar fins a posar-se aquest divendres 27.000 vots per davant.

Amb Pennsilvània a la mà, Biden pot perdre Geòrgia, Arizona i Nevada i ser president

Amb Pennsilvània a la mà, Biden pot perdre Geòrgia, Arizona i Nevada (on també va guanyant) per a ser president, uns comptes que no se li escapen a Trump: en un comunicat ha promès "no rendir-se mai" i ha avisat que batallarà als tribunals "a través de cada aspecte de la llei". Hores després, el Partit Republicà de Pennsilvània va recollir el testimoni i va portar al Suprem el recompte de vots a l'Estat.



Aliè a aquests moviments, Biden, en un discurs donat a les 23.00 hores des de Wilmington, Delaware, va demanar de nou "esperar que es comptin tots els vots" però es va donar per guanyador i va parlar ja com a futur president i fins i tot va anunciar que ja havia tingut reunions de treball al costat de Kamala Harris per a abordar els que seran els dos temes centrals "des del primer dia que sigui a la Casa Blanca: un pla per a controlar la pandèmia i recuperar una economia amb 20 milions d'aturats".

Biden: "Sóc el primer demòcrata que guanya a Arizona en 24 anys i a Geòrgia en 28 anys".

El demòcrata es va reivindicar com mai: "Anem per davant a Arizona i Nevada, a Geòrgia i Pennsilvània hem remuntat i també anem guanyant. Tinc ara uns 300 compromissaris al Col·legi Electoral i la meva candidatura ha rebut més de 74 milions de vots, més que cap president en la història i quatre milions més que el president Trump. Sóc el primer demòcrata que guanya a Arizona en 24 anys i a Geòrgia en 28 anys". Kamala Harris va estar al seu costat però no va prendre la paraula.



El Partit Demòcrata va estar dient "president" a Biden des del matí. La líder del partit a la Cambra dels Representants i diputada per Califòrnia, Nancy Pelosi, va dir que "Biden és un cohesionador, respecta tots els punts de vista i encara que guanyi com a demòcrata governarà per a tots els estatunidencs", perquè "és clar", va afegir, "que el bitllet Biden-Harris serà a la Casa Blanca". Pelosi no va tenir objeccions a referir-se als reptes que tindria davant seu l'"administració Biden".

Recurs al Suprem i patacada a Nevada

Per a contrarestar això, Trump, que no va comparèixer ahir, va continuar incendiant l'ambient per Twitter i amb els comunicats del seu equip de campanya, que insistien insistentment i sense oferir proves en el frau i el tripijoc electoral. El president va arribar a transcriure al matí en el seu compte de Twitter una declaració feta a la cadena ultradretana Fox per l'exjutge republicà Ken Starr en la qual aquest acusava el governador i al Tribunal Suprem de Pennsilvània d'estar violant la llei i la Constitució per suposadament "haver exclòs als observadors republicans de ser presents en els recomptes de vot. Esperem que això es corregeixi al Tribunal Suprem dels Estats Units que, en circumstàncies extraordinàries, ha estat capaç de prendre decisions en qüestió de dies", va reblar.



Tal dit, tal fet: a la tarda, el Partit Republicà de Pennsilvània va presentar un recurs al Suprem perquè no es comptabilitzin els vots arribats després del dimarts electoral. En previsió d'això i davant les queixes rebudes dies abans pels republicans en aquesta direcció, la secretària d'Estat de Pennsilvània, Kathy Boockvar, ja va ordenar separar aquests vots el dijous, si bé Boockvar va assegurar ahir a la CNN que no serien els suficients sufragis com per a alterar el resultat electoral; és a dir, com per a tombar la victòria de Biden. Amb tot, a la tarda, el jutge del Suprem Samuel Alito, va ordenar a tots els comtats de Pennsilvània mantenir separats de la resta els vots rebuts després del 3 de novembre i, abans de decidir-se a intervenir en el procés, va comminar a les autoritats d'aquest estat al fet que argumentin avui dissabte a l'Alt Tribunal l'absència d'irregularitats en el recompte de vots.



Davant d'això, el fiscal general de Pennsilvània, Josh Shapiro, va assegurar a la cadena MSNBC que tots els recursos judicials per a parar el vot "o els han perdut o han estat desestimats. Hi ha hagut molt soroll", va afegir, "però han tingut literalment un impacte zero en el recompte de vots". El "tremend litigi" promès per Trump el dijous des de la seva intervenció a la Casa Blanca no acaba de quallar: aquest dia van ser rebutjats els recursos de la seva campanya a Michigan, Wisconsin i Geòrgia i ahir va succeir el mateix amb el presentat a Nevada per presumptes irregularitats.

La CNN va citar una font de l'entorn de Trump a la Casa Blanca que va assegurar que l'equip del president és conscient que sense guanyar a Arizona o Geòrgia serà difícil que el Suprem s'involucri en el cas de Pennsilvània ja que qualsevol canvi que succeeixi en aquest estat no portarà a Trump als 270 compromissaris al Col·legi Electoral que li permetrien ser reelegit. La font va assegurar a la CNN que Trump és cada vegada més "realista" sobre la possibilitat de la seva derrota, si bé, va aclarir, "no es rendirà".



En la jornada d'ahir Biden va continuar augmentant el seu avantatge sobre Trump en tots els estats excepte Arizona, on el demòcrata encara guanya per gairebé 30.000 vots i quedarien per comptar 170.000 sufragis. A Pennsilvània, falten per comptar 81.000 vots i Biden va acabar el divendres amb una diferència al seu favor de 27.130 paperetes. A Nevada, el demòcrata va continuar augmentant el seu avantatge fins a gairebé els 22.700 vots i queden per obrir-se uns 130.000; i a Geòrgia, on Biden va consumar la remuntada la matinada del dijous, el vicepresident de Barack Obama avantatja ja a Trump en 4.395 vots i només queden per obrir-se uns 25.000. Enmig d'aquesta deriva, per a tractar de ser president Trump hauria de guanyar ni més ni menys que Pennsilvània i Geòrgia o Pennsilvània, Arizona i Nevada.

Romney: "Trump s'equivoca en parlar de tripijoc"

Encara que l'enorme majoria del Partit Republicà segueix de perfil, l'actitud de Trump va ser contestada per uns certs polítics d'aquest sector. El senador republicà en el congrés de Pennsilvània, Pat Toomey, va atacar al president i va defensar la integritat del procés electoral en el seu estat. En declaracions a The Guardian, Toomey va qualificar el discurs de Trump del dijous de "inquietant" perquè "ha fet al·legacions molt, molt serioses sense cap evidència que les secundi".



Dels senadors republicans a Washington, només Ted Cruz i Lindsey Graham s'han alineat públicament amb el president. Aquesta postura va ser contrarestada ahir per un dels pesos pesants del partit en la cambra alta, Mitt Romney, detractor habitual de Trump i l'únic republicà que va votar a favor del seu impeachment al gener. En un missatge de Twitter, Romney va defensar que "el president està en el seu dret de demanar recomptes i investigacions per presumptes irregularitats quan hi hagi evidències d'això", i de seguida va passar a l'atac: "Trump s'equivoca en dir que les eleccions estan falsejades, que són corruptes o que estan sent robades. Dir això danya la causa de la llibertat aquí i al món i afebleix les institucions sobre les quals descansen els fonaments de la república".

Enmig d'aquest ambient i en una jornada en la qual els Estats Units va aconseguir el seu rècord de positius de coronavirus amb 121.000 casos en 24 hores, van continuar les concentracions i protestes de seguidors de Trump sobretot en centres de vots de Phoenix, Arizona, i Filadèlfia, Pennsilvània. En aquesta última ciutat, segons va informar la cadena CBS local, es va produir fins i tot una amenaça de bomba que va obligar la policia local a desallotjar el centre comercial Fashion District, pròxim al Centre de Convencions de Pennsilvània, un centre de recompte de vots entorn del qual hi ha concentrats seguidors de Trump i de Biden denunciant o donant suport al procés, segons el cas.

El Senat haurà d'esperar fins al 5 de gener

Però en aquestes eleccions no només s'elegeix al president, sinó també la composició de les dues cambres del Congrés, el Senat i la Cambra dels Representants. En aquesta, els demòcrates han confirmat 213 escons davant de 194 dels republicans (la majoria està en els 218 seients). Quant al Senat, caldrà esperar a gener per a saber quin partit ostenta la majoria. Tots dos partits van empatats a 48 escons i només en queden quatre per repartir-se: un per Alaska i un altre per Carolina del Nord, que tot indica que aniran per als republicans, i dos més per Geòrgia. Aquests dos escons no han pogut resoldre's en aquests comicis perquè cap els candidats que aspiraven a guanyar aquests seients ha aconseguit un 50% dels suports, de manera que els dos primers situats en cada cas tindran una segona volta el 5 de gener.



És l'única oportunitat que tindran els demòcrates de recuperar la majoria al Senat, cambra que aquesta legislatura ha estat en mans republicanes. Si els dos escons de Geòrgia són demòcrates, hi hauria un empat a 50 a la cambra alta. La presumible presidència de Biden seria l'encarregada de nomenar al president d'aquesta cambra qui, segons la constitució americana, no té vot excepte per a desfer empats.