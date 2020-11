Biden és proclamat president dels EUA

El demòcrata Joe Biden ha guanyat les eleccions als Estats Units després d'imposar-se a Donald Trump a l'estat de Pennsilvània. Amb els 20 vots electorals de Pennsilvània, el seu estat natal, Biden arriba als 284 i supera així els 270 necessaris per ser escollit com a nou president dels EUA. Els principals mitjans del país, com la CNN, FOX News i The Washington Post ja el donen com a guanyador. El recompte s'ha allargat durant quatre dies, en una situació insòlita, i ha estat qüestionat per l'actual president i candidat republicà, Donald Trump.



Biden ha aconseguit recuperar per als demòcrates estats industrials que Trump havia obtingut el 2016, com Michigan o Wisconsin, i també s'ha imposat a Pennsilvània, el major estat que seguia en joc. Per tant, Trump passa a ser el cinquè president que es queda sense un segon mandat en els darrers 100 anys.



Biden, que es converteix en el president més votat de la història del país, ha reconegut la victòria i ha agraït els vots a través d'un missatge a Twitter.



L’anunci de la victòria de Biden arriba després de quatre llargs dies de recompte amb molta tensió per l’estret marge de diferència entre els dos candidats als estats que quedaven en joc. Malgrat assegurar-se Florida, Texas i Ohio la primera nit electoral, dimecres Trump va començar a veure com el seu avantatge s’esfumava poc a poc als estats del cinturó de l`òxid per l’inici del recompte del vot anticipat. L’augment sense precedents del vot per correu arran de la pandèmia ha estat un factor determinant en l’evolució del recompte. Trump s'ha encomanat a les demandes que ha presentat en diversos estats clau, però és improbable que cap d'elles pugui invalidar els vots suficients en cap territori.

Kamala Harris, primera vicepresidenta

La companya de fórmula de Biden, Kamala Harris, faria història en convertir-se en la primera dona elegida mai com a vicepresidenta dels EUA, a més de la primera dona negra que arribarà a aquest càrrec, quan tots dos assumeixin la Casa Blanca el 20 de gener.



Mentrestant, el recompte continua i les autoritats locals esperen oferir nous resultats al llarg de la jornada a Nevada, Geòrgia i Arizona, encara que adverteixen que el procés a partir d'ara podria alentir-se encara més. Amb Pennsilvània a la mà, encara que Biden perdi als tres estats seria proclamat president igualment.