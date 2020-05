Bildu i el Govern espanyol pacten la derogació de la reforma laboral

Un compromís per derogar "de manera íntegra" la reforma laboral impulsada pel PP en 2012. Aquest és l'acord al qual aquest dimecres han arribat EH Bildu, el PSOE i Unides Podem; els partits del Govern espanyol es comprometen a derogar la norma a canvi que la formació basca no obstaculitzi la pròrroga de l'estat d'alarma decretat per atallar l'emergència del coronavirus. La derogació haurà de produir-se després de l'emergència del coronavirus, concretament quan finalitzin les mesures laborals i econòmiques que l'Executiu ha anat aprovant per pal·liar les conseqüències de la pandèmia.



Aquest dimecres el Congrés ha autoritzat prorrogar l'estat d'alarma fins al 7 de juny, en una votació en la qual Bildu s'ha abstingut. L'encarregada d'anunciar la posició de la formació basca no ha estat el seu portaveu en la Cambra Baixa, Mertxe Aizpurua, sinó el mateix president de l'Executiu estatal, Pedro Sánchez.

En la seva rèplica, Aizpurua ha assumit que si l'Executiu ha anunciat l'abstenció, això significava que s'havia aconseguit un acord entre totes dues formacions que incloïa la derogació de la reforma laboral, una de les principals exigències de Bildu.



Després de la votació, el partit ha difós un acord rubricat per Azpurua i els portaveus del PSOE i d'Unides Podemos en el Congrés, Adriana Lastra i Pablo Echenique. "Les forces polítiques que subscriuen aquest acord es comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral de l'any 2012 impulsada pel PP. La derogació haurà de ser efectiva abans de la finalització de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern espanyol en matèria econòmica i laboral derivades de la crisi originada pel covid-19", resa el text.

Fonts d'Unides Podem consultades per Público confirmen el compromís i expliquen que encara no s'ha decidit la forma concreta per procedir amb la derogació de la reforma laboral (no se sap, per exemple, si es durà a terme a través d'un decret del Govern estatal, d'un projecte de llei o d'una proposició de llei impulsada en el Congrés pels tres grups).

Les polítiques socials, excloses de la regla de despesa

L'acord recull altres dos compromisos: que els ajuntaments puguin invertir els seus romanents en polítiques socials (eludint la denominada regla de despesa) i que la capacitat d'endeutament d'Euskadi i Navarra atengui "exclusivament" les seves respectives situacions financeres.



"Les entitats locals, forals i autonòmiques disposaran de major capacitat de despesa per a polítiques públiques destinades a pal·liar els efectes socials originats per la crisi del covid-19. Per a les entitats locals aquestes despeses en polítiques socials seran exceptuats del còmput de la regla de despesa. La capacitat d'endeutament de la Comunitat Autònoma Basca i la Comunitat Foral de Navarra s'establiran exclusivament en funció de les seves respectives situacions financeres", estableix el text.



Euskal Herria Bildu, PSOE i Unides Podem emmarquen aquest acord polític entre les mesures necessàries per aprofundir en les garanties d'escut social i econòmic per al conjunt de pobles i treballadors de l'Estat. "Aquestes mesures tenen com a destinatària tant la majoria social i treballadora basca com la del conjunt de l'Estat espanyol", detallen en l'acord subscrit.