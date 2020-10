El bloc de la investidura 'castiga' al Congrés la "tebiesa" del PSOE en la batalla contra la ultradreta

El Congrés ha estat aquest dimarts l'escenari del debat que l'esquerra i els partits independentistes mantenen sobre com fer-li front a la ultradreta en el terreny polític. El PSOE ha defensat una proposició no de llei en la qual s'instava a condemnar els discursos i accions que fomentin l'odi i el fanatisme, una PNL que ha provocat una gran brega amb el PP, Vox i Ciutadans, i que ha deixat al descobert les diferències en aquesta matèria entre les forces restants de la Cambra, especialment les de l'esquerra.



"L'objectiu d'aquesta iniciativa és respondre a la preocupació de molts espanyols pels missatges, vídeos i accions vandàliques carregades d'odi, fanatisme i extremisme que amenacen la convivència. Això està directament relacionat amb l'auge de la ultradreta i els seus missatges d'odi. A Alemanya tenen als seus neonazis, i nosaltres tenim el que tenim aquí assegut", ha defensat davant la Cambra el secretari general del Grup Socialista, Rafael Simancas, en referència als diputats de Vox.

A la PNL s'esmenta concretament el vídeo d'un simpatitzant de l'extrema dreta que dispara amb una arma a fotografies de membres del Govern espanyol i del Parlament del PSOE i d'Unidas Podemos, entre els quals es trobava Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Pablo Echenique, entre altres.



"El seu discurs és simple, fal·laç, groller, pueril, fins i tot burro; però té el seu efecte a l'hora de produir odi i soscavar la nostra convivència. Ho veiem dia a dia, en el vandalisme als nostres monuments. Els demòcrates no podem quedar-nos de braços plegats", ha insistit Simancas.

El diputat socialista ha denunciat que existeix una estratègia de "negació" i "deslegitimació" al Govern de coalició per part de l'extrema dreta: "No refuten arguments, tracten de deslegitimar al contrari. Ens neguen l'existència, és el que es fa amb l'enemic. A l'adversari se'l tracta de convèncer, a l'enemic se'l vol eliminar; aquesta és la llavor de l'extrema dreta que fomenta l'odi".



La reacció que ha trobat el PSOE a la seva iniciativa entre els partits d'esquerres i sobiranistes de la Cambra Baixa ha estat la d'un "càstig". ERC, JxCat, Bildu, la CUP i el BNG s'han posat d'acord per manifestar que en la votació de la proposició no de llei (que es produirà el dijous) es decantaran per una "abstenció de càstig", ja que consideren que els socialistes són "tebis" a l'hora d'enfrontar la ultradreta.

Vox: "El PSOE té les mans tacades de sang"

Tots aquests partits han recriminat al PSOE que no denunciés ni presentés cap iniciativa quan es produïen determinats discursos i atacs de l'extrema dreta a membres, simpatitzants o militants sobiranistes i independentistes. "Aquesta iniciativa és homeopatia contra el feixisme", ha assegurat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián.



"Les esquerres no tenim la vacuna contra el virus, però sí contra el feixisme, i no és aquesta PNL. És el BOE. No hi ha major exercici antifeixista que el que vostès desaprofiten cada dimarts al BOE", ha defensat el diputat català que ha anunciat que aquestes formacions "diem prou i exercim una abstenció de càstig. Aquesta gent es descollona de la seva hipocresia", ha conclòs, en referència als diputats de PP, Vox i Ciutadans.

"Al feixisme se'l combat amb la pràctica, no amb declaracions", ha defensat el portaveu del BNG en el Congrés, Néstor Rego. "A Alemanya els serveis d'intel·ligència han detectat que hi ha 500 membres de l'extrema dreta infiltrats a la policia. Vostès no han fet res. Per lluitar contra l'odi fa falta més valentia i menys hipocresia", ha denunciat el diputat de Bildu Jon Iñarritu.



La iniciativa dels socialistes ha provocat un debat molt bast en el qual la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el vicepresident segon, Gómez de Celis, han hagut d'intervenir en nombroses ocasions per tractar de reduir els crits que es produïen des de les bancades de PP i Vox.



"Ens repugna l'odi i el fanatisme i per això som aquí i som la tercera força política, perquè molts estem farts de l'odi i el fanatisme contra la nostra pàtria, cap allò privat, cap als nostres valors cristians, cap a la nostra fe, cap a les nostres tradicions", ha dit la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás.

La parlamentària de la formació d'ultradreta ha recriminat als socialistes que no incloguessin en la seva iniciativa denúncies sobre els episodis d'odi que, segons ha defensat, han sofert càrrecs, militants i simpatitzants del seu partit després que Pablo Iglesias cridés a constituir un "front antifeixista".



"Són uns hipòcrites i uns cínics. Fomenten l'odi i recorren al comodí del feixista. Fan el mateix que feien els nazis amb els jueus, una vegada convertits en paneroles era molt fàcil fer-los desaparèixer", ha assegurat Ruiz, que ha acusat el PSOE de tenir "un passat criminal tan terrible com ho tenen uns altres". "El seu partit té les mans tacades de sang i encara així vostès van ser perdonats", ha afegit.

Des del PP, la diputada María Teresa Jiménez-Becerril ha criticat al PSOE per "callar" en "episodis d'odi" contra la Casa Reial: "No els preocupa tenir aquí dins Bildu, que no condemna els actes terroristes; això sí que és odi a tots els espanyols. Li hauria de caure la cara de vergonya als socialistes per aplaudir a Bildu davant de nosaltres, les víctimes d'ETA".



El debat ha conclòs amb la intervenció de la diputada d'Unidas Podemos Lucía Muñoz, que ha volgut llançar una pregunta als partits que han decidit abstenir-se i, també, al PSOE: "On acaben els delictes d'odi i on comença la radicalització i el terrorisme d'extrema dreta? Aquesta pregunta l'hem de respondre".