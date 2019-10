Pedro Sánchez s'ha negat reiteradament a contestar les trucades de Quim Torra i ha descartat la possibilitat de concertar cap reunió, però no obstant això ell mateix ha telefonat aquest dilluns al matí a Ada Colau, que li ha dit que aquestes trucades "s'han d'agafar sempre".



"Han de parlar", per desescalar el conflicte, ha insistit l'alcaldessa, que ha informat ella mateixa sobre la conversa amb el president del Govern en funcions, en entrevista amb Catalunya Ràdio. Colau ha explicat que la coincidència de la sentència del Tribunal Suprem amb la convocatòria d'eleccions a l'Estat espanyol fa poc probable que en els pròxims dies es pugui formar una "taula de diàleg", però que ha demanat als responsables polítics que "busquin una manera discreta de parlar", per posar les bases mínimes per una crida a la calma. En qualsevol cas l'alcaldessa preveu que la "taula de diàleg" haurà d'existir en algun moment.

El president del Govern en funcions també ha informat sobre la conversa amb l'alcaldessa a través de xarxes socials.

Acabo de conversar con la alcaldesa @AdaColau para trasladarle todo nuestro apoyo y solidaridad a la ciudadanía de Barcelona.

El Gobierno de España trabaja para garantizar la seguridad y la convivencia. pic.twitter.com/AYuEjafJIX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019







I també amb una piulada ha notificat que tenia previst viatjar aquest mateix dilluns a Barcelona per interessar-se pels agents de policia ferits durant els incidents de la setmana passada i ha deixat constància d'una carta que ha enviat al president de la Generalitat en la qual li ha tornat a exigir que condemni de nou i rotundament la violència, que doni suport a les forces policials i eviti "la discòrdia civil".



El PSOE ha difós també per xarxes socials la carta enviada per Sánchez.

✍Carta del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon al presidente de la Generalitat



“Recordarle que el primer deber de cualquier responsable público es velar por la seguridad de los ciudadanos”



Tiene que condenar:



🔴La violencia

🔴Apoyar a las FCS

🔴Evitar la discordia civil pic.twitter.com/i5DY7DnMxH — PSOE (@PSOE) October 21, 2019



​

I poc després, el propi president de la Generalitat ha informat sobre una altra missiva seva, adreçada al president del Govern per assenyalar la conveniència d'aprofitar el seu viatge a Barcelona per poder parlar, malgrat la negativa a contestar les seves trucades.

He enviat una segona carta a Pedro Sánchez, després d’un cap de setmana de trucades sense resposta. Trobo que no és un bon signe de voluntat de diàleg. Però aprofitant que és a Catalunya, em poso a disposició per reunir-nos avui mateix. Espero la seva resposta pic.twitter.com/DQ0xC1UF0h — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 21, 2019

El primer que ha fet a Barcelona Pedro Sánchez ha estat visitar la Prefectura Superior de la policia espanyola a Catalunya, a la Via Laietana, per a reunir-se amb la cúpula policial.



Sánchez ha arribat acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre les 11.00 hores, i en l'entrada de l'edifici de la Prefectura ha estat rebut per comandaments policials.



Posteriorment, Sánchez s'ha desplaçat als hospitals on es troben els agents ferits en els disturbis ocorreguts en els últims dies als carrers de Barcelona.



La seu de la Prefectura de Policia a Via Laietana, que molts ciutadans recorden com a centre de tortures durant el franquisme, ha estat escenari aquesta última setmana d'aldarulls, càrregues policials i muntatge de barricades durante les protestes per la sentència del Tribunal Suprem.