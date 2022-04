Bolaños anuncia mesures com un control intern al CNI per aclarir el Catalangate però Vilagrà ho veu "molt insuficient"

La reunió llampec celebrada aquest diumenge a Barcelona entre la consellera de Presidència del Govern, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidencia del Govern espanyol, Féix Bolaños, és la primera que es produeix entre executius des que va explotar el Catalangate però no serà l'última. "No ha anat bé" ha explicitat Vilagrà malgrat els esforços de Bolaños a transmetre determinació a clarificar l'assumpte i la proximitat amb el Govern. I és que fonts de l'Executiu català indiquen que les propostes que l'emissari enviat d'urgència pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha plantejat es poden considerar un primer pas però és "de moment profundament insatisfactori".

Bolaños hauria ofert a Vilagrà el compromís rotund i explícit del Govern estatal d'obrir una investigació per aclarir l'escàndol de l'espionatge polític. Però des del Govern consideren que fa falta molt més per reobrir les relacions i destensar el moment polític entre Catalunya i l'Estat. Per a Vilagrà falta molta més concreció en aquest compromís de la Moncloa de com s'arribarà al fons de la qüestió sense embuts ni dubtes per saber com, qui, quan i per què es van efectuar les escoltes i sobretot l'autoria, cosa que avui no hauria fet el ministre. I la part catalana es continua exigint alguna mena d'assumpció de responsabilitats. D'altra banda, la reunió també ha tractat, segons fonts del Govern, una possible reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez, tal com reivindica el Palau de la Generalitat. Segons aquestes fonts no s'hauria concretat però consideren que amb aquesta reunió "no n'hi haurà prou però és imprescindible".

Sense telèfons, una llarga taula i manuals de conversa

Unes propostes per reconduir les relacions polítiques congelades per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que com a anècdota significativa el ministre les ha fet sense mòbils a la sala, ja que han quedat requisats abans d'entrar a la trobada per exigència de Vilagrà, segons fonts del Govern i segons s'havia pactat. Serà per desconfiança o per si de cas però amb el tema a tractar no deixa de ser paradigmàtic. I amb un llibre també simptomàtic sota el braç de Bolaños: En defensa de la conversación -amb el subtítol El poder de la conversación en la era digital-, de Sherry Turkle, que el ministre ha regalat a la consellera amb motiu de la diada de Sant Jordi.

Encara que fonts de Presidència del Govern asseguren que la reunió de més de dues hores –que ha començat amb retard ja que el ministre Bolaños ha arribat mitja hora tard– s'ha realitzat amb total cordialitat, les cares de serietat dels dos interlocutors mostraven enuig i preocupació. I s'ha optat per una llarga taula amb Vilagrà i Bolaños distanciats en asseure's cadascú en una punta. Fonts consultades asseguren que el to de Vilagrà en exposar les exigències del Govern per rebaixar la tensió pel cas d'espionatge massiu contra l'independentisme amb el sistema Pegasus ha estat "dur i contundent". Vilagrà i Bolaños es coneixen bé ja que mantenen contactes habituals per a diverses qüestions entre els dos governs, entre elles la marxa de la taula de diàleg. Amb això el ministre haurà sabut captar sens dubte quina és la dimensió de l'enuig a la part catalana pel Catalangate.

Control del CNI, comissió al Congrés i desclassificar documents

Per part del Govern espanyol, el ministre de Presidència ha anunciat un "control intern" del CNI sobre el Catalangate i ha plantejat la constitució urgent de la Comissió de Secrets Oficials al Congrés amb tots els grups parlamentaris, inclosos ERC i Junts. Bolaños ha explicat que ja han traslladat a tots els grups la necessitat de constituir la comissió, on compareixeria la directora del CNI i donaria el resultat de l'auditoria interna del centre. També es va mostrar disposat a desclassificar documentació en seu judicial si cal. Així mateix, ha garantit la plena disposició a aportar tota la informació que sol·liciti el Defensor del Poble a la investigació que ha obert.

Bolaños també ha volgut remarcar que "Espanya és un estat de dret" on "les institucions actuen dins de la llei i estan sotmeses a control judicial". Tot i això, ha dit que "comprèn les preocupacions de les persones afectades". També ha afegit que "els serveis d'intel·ligència actuen per salvar vides i per protegir els ciutadans i ho fan en silenci". I ha manifestat el total compromís del CNI amb la transparència sobre el cas i amb la voluntat dʻaclarir-lo, dins de les dificultats que implica la gestió de la informació d'un organisme tan sensible com són els serveis secrets. El número 2 de Sánchez ha reiterat la voluntat de diàleg del seu Govern amb el català i ha qualificat la reunió de "cordial, sincera i correcta".

Massa preguntes sense resposta, “no ha anat bé” diu Vilagrà

Ben diferent ha estat el to dur i inquisitiu de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. "No ha anat bé" ha volgut deixar clar amb contundència referint-se a la reunió amb el seu homòleg del Govern espanyol. Davant d'un "fet gravíssim", com és l'espionatge polític més gran d'Europa, ha assegurat, en un sistema polític que "s'autodefineix com a democràtic" Vilagrà ha retret que sis dies després de conèixer-se els fets publicats per The New Yorker "no tenim les respostes que esperàvem a l'alçada de la gravetat dels fets". "Des del primer dia exigim màxima transparència", ha recordat Vilagrà afegint que "avui la reunió no ha anat bé i no podem estar satisfets".

"Un cas tan greu necessita claredat, honestedat i assumpció de responsabilitats" afirma Vilagrà. I la consellera ha plantejat una sèrie de preguntes sobre les quals el Govern exigeix ​​respostes i que Bolaños avui no hauria respost: Quin tipus de recerca s'obrirà per aclarir el Catalangate, quanta gent està afectada, qui va ordenar les escoltes, com es van fer , qui les va materialitzar, entre altres qüestions. Preguntes de moment sense respostes, però que "no dubtem que el Govern espanyol les coneix". I per descomptat també què s'ha fet amb la informació interceptada i perquè s'ha fet servir.

"Ens falten totes aquestes respostes i sis dies després ningú no ha assumit responsabilitats" afirma la consellera. "Amb la reunió d'avui no n'hi ha prou" ha assegurat per passar a advertir que "si el Govern no es mou hi haurà conseqüències greus", referint-se a possibles votacions al Congrés. "Un escàndol d'aquesta magnitud no es pot gestionar de forma cosmètica", ha dit Vilagrà que considera que les iniciatives proposades per Bolaños no garanteixen les respostes que pretenen aconseguir des del Govern. Entre altres coses, afirma la consellera, perquè el CNI sempre es pot escudar en la llei de Seguretat Nacional i de Secrets Oficials.

"El Catalngate no és cas puntual" assegura Vilagrà i afegeix "no volem auditories tècniques ni caps de turc". Al Govern exigeixen anar fins al fons i valentia per enfrontar-se a les clavegueres de l'Estat. Però també s'exigeixen dimissions bé sigui per acció i participació a l'espionatge o "per incapacitat per donar resposta" al cas. Tot i que no s'ha volgut concretar noms ni càrrecs.

"No és un farol" ha dit amb contundència Vilagrà. "Aquesta visita no serveix per normalitzar les relacions, les confiança estan trencades. No podem negociar amb qui ens espia. Per garantir suports parlamentaris ens cal aclarir totes les preguntes plantejades". Preguntes que Vilagrà assegura que avui el ministre Bolaños ha deixat sense respostes.