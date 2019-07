Bombers de la Generalitat, el cos que vetlla per la teva seguretat a la muntanya

El medi natural presenta molts atractius i un gran ventall de possibilitats per fer tota mena d'activitats al llarg de l'any, bé siguin de lleure o d’esport. Unes activitats, però, que han d'anar acompanyades d'una bona seguretat.



Els Bombers de la Generalitat tenen la competència dels salvaments i rescats en el medi natural a Catalunya. El Grup d’Actuacions Especials (GRAE), disposa de tres seus (Cerdanyola del Vallès, Olot i la Seu d’Urgell) i els 75 bombers que l’integren estan específicament formats en l’àmbit dels salvaments. També disposa de tres seus amb GRAE voluntaris a la Vall d’Aran, la Pobla de Segur i Olot.



El nombre de rescats i salvaments atesos pels Bombers ha anat en augment en els últims anys, malgrat que s’han intensificat també les campanyes de conscienciació per prevenir-los. La mitjana anual d’actuacions al medi natural és de 1.500 serveis, la major part de les quals per fer rescats de muntanya. L’any 2018 les comarques on es van fer més rescats d’aquest tipus van ser la Vall d’Aran, el Ripollès i el Bages.



Pel que fa al 2019, fins al 30 de juny s’han portat a terme un total de 518 rescats en el medi natural.



Els Bombers de la Generalitat difonen periòdicament consells de prevenció i autoprotecció, convençuts que amb una millor formació i preparació es pot disminuir el nombre de rescats.

Històric de rescats en el medi natural dels últims any

Nombre i detall de rescats de 2019

Col·laboració amb Meteomuntanya

A més, els Bombers de la Generalitat col·laboren amb el portal Meteomuntanya del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) en la producció de material audiovisual amb consells sobre activitats al medi natural. Fins ara s’han publicat vídeos sobre excursionisme, descens de barrancs i vies ferrades, que es poden visionar al canal Youtube ‘Bombers de la Generalitat de Catalunya’.



Així mateix, per la divulgació i comunicació dels missatges de seguretat, els Bombers de la Generalitat també treballen conjuntament amb la FEEC, ajuntaments i entitats del territori i diversos parcs naturals. Concretament, els grups de Treball de Seguretat al Massís del Pedraforca, a Montserrat o al Montsant, es van constituir per analitzar la seguretat d’aquests massissos tan concorreguts i proposar mesures per reduir-ne l’accidentalitat.



Per conèixer tots els consells de seguretat i estar al dia de totes les novetats i serveis, es pot consultar el web del Departament d’Interior, www.gencat.cat/seguretatmuntanya, i seguir els perfils dels Bombers de la Generalitat a Twitter, Instagram i Youtube.

Simulacre d'un rescat de muntanya dels Bombers a la Roca Morena de Farena (Tarragona)

Consells per anar a la muntanya

Abans de sortir:



- El muntanyisme exigeix preparació: entreneu-vos i informeu-vos.

- Informeu-vos de les condicions meteorològiques i de la seva possible evolució. Renuncieu a l'activitat si les previsions són dolentes.

- Planifiqueu l'activitat i la seva durada, consulteu les guies i el mapa del recorregut. Comproveu la distància, el desnivell i l'orografia del terreny per adaptar-la a tot el grup, especialment si aneu amb infants.

- Aneu-hi sempre amb companyia o, en tot cas, comuniqueu a algú les activitats previstes i els llocs pels quals preveieu passar.

- Utilitzeu material i equip adequats per a l'activitat. Sobretot porteu el calçat adient i la motxilla per dur les coses imprescindibles: roba per si plou, fa vent o fred; mapa, telèfon mòbil amb la bateria carregada, un frontal, un xiulet, aigua i menjar.



Durant la marxa:



- Respecteu les senyalitzacions de perill.

- Si aneu en grup, manteniu sempre el contacte amb les altres persones.

- Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.

- Hidrateu-vos sovint i mengeu aliments energètics.

- Si teniu fred, no deixeu de caminar.

- En cas de boira o que es faci fosc, no sortiu dels camins senyalitzats.

- En cas d'accident, truqueu al 112.