Bombolla d'oxigen per a l'Hospital d'Igualada: rep 90 llits  i recupera 85 professionals sanitaris

Si la major part de centres hospitalaris de Catalunya estan en un estat de màxima pressió assistencial per l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, l'Hospital d'Igualada pateix la desesperada situació de ser el principal equipament mèdic d'un territori de 70.000 habitants que té un disparat índex de contagis, el més alt de l'Estat espanyol. La Conca d'Òdena que continua des de fa més de deus setmanes amb un confinament perimetral que no permet entrar ni sortir dels cinc municipis afectats si no és per activitats de serveis essencials. El contagi i aïllament d'una bona part del personal sanitari, a més, ha agreujat encara més la precarietat de mitjans amb què abordar l'allau de pacients infectats pel coronavirus. Però per primer cop en vàries setmanes l'Hospital d'Igualada ha rebut una bombolla d'oxigen en forma de personal mèdic i llits per a ampliar la capacitat hospitalària.

De moment, Igualada ultima la preparació d'un hospital de campanya al polígon industrial de Les Comes de la capital de l'Anoia, amb la previsió que aquesta setmana que ve s'arribi "al punt de tensió més alt" de casos de coronavirus. Així ho ha assegurat l'alcalde, Marc Castells, aquest dissabte en la seva compareixença diària, qui ha afegit que la pròxima setmana "serà clau i, malgrat que les dades seran dolentes, també serà l'inici de poder començar a veure la llum". Aquest dissabte han arribat 90 llits provinents d'hotels de Barcelona que serviran per atendre pacients lleus. També s'està adequant la zona dels vestuaris per tal de fer-hi les dutxes i es desinfectarà tot l'equipament que, en un principi, tindrà capacitat per a unes 90 persones ampliable fins a 150. La previsió és que l'equipament estigui llest a partir de dilluns.

Un total de 85 professionals sanitaris s'han reincorporat aquest divendres a l'Hospital d'Igualada. Es tracta de personal que estava en quarantena des que es va declarar el brot de coronavirus a la capital de l'Anoia i que han donat negatiu a la prova de covid-19, segons ha informat el Departament de Salut. Des de dimecres que s'estan fent 100 tests diaris als professionals en quarantena per haver estat en contacte amb algun positiu i els que surtin negatius s'aniran reincorporant a l'hospital. La Generalitat preveu que la xifra de recuperacions augmenti i el centre pugui recuperar bona part del personal que tenia aïllat ja sigui per estar infectat o bé per precaució.

A més, des del passat 11 de març s'han fet 42 contractacions directes de nous professionals sanitaris per reforçar l'assistència a la Conca d'Òdena i s'han destinat 180 llits de l'Hospital General de Catalunya a pacients d'Igualada i dels municipis veïns amb 120 metges i infermers. L'Hospital de Bellvitge també treballa conjuntament amb el d'Igualada per donar-li el suport necessari per fer front a la pandèmia.

La Generalitat ja havia anunciat l'obertura de 50 nous llits al centre igualadí i responsables de Salut van explicar que calculen que l'hospital encara té capacitat per créixer a mesura que es reincorpori més personal. La capacitat de creixement en la zona ambulatòria és de 25 pacients i l'àrea de consultes podria encabir fins a 20 pacients més.