El boom del turisme natural provoca que els càmpings de Catalunya visquin una "lluna de mel"

Una de les herències positives de la pandèmia és el descobriment de les vacances a un càmping com una alternativa vàlida per a les famílies catalanes. Fins fa poc temps, escollir aquesta opció s'associava a un turisme barat i de segona. Però la Covid-19, que ha comportat una preferència per les estades a l'aire lliure i en un entorn natural han fet descobrir la realitat dels millors càmpings d'Europa, ubicats a Catalunya, segons asseguren des del sector. El nivell de confort, els serveis o les infraestructures han esdevingut factors que han potenciat l'elecció d'aquests tipus d'establiments com una idea per passar les vacances en família. La percepció es trasllada a les dades: la darrera Enquesta d'Ocupació Turística de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostra que els càmpings catalans van tancar el mes d'octubre amb un 33% més de turistes i un 39% més de pernoctacions que el 2019.

Catalunya es va situar com a destí preferit de l'Estat pel que fa als càmpings

Els càmpings catalans van captar 220.658 turistes a l'octubre i les pernoctacions es van situar en les 828.653. D'aquesta manera, Catalunya es va situar com a destí preferit de l'Estat pel que fa als càmpings. De la mateixa forma, els allotjaments de turisme rural han registrat un 12,26% més de turistes i un 27,91% més d'estades que abans de la pandèmia. El punt negatiu es recull en els apartaments turístics, que encara no han assolit els registres prepandèmics, quedant-se un 16% per sota. Per zones turístiques a Catalunya, la Costa Brava va ser el destí preferit, amb més de 19.500 pernoctacions i 9.092 turistes. A la Costa Daurada, les estades es van enfilar fins a més de 5.000 i els viatgers fins a gairebé 2.500.

Igual que a la resta dels sectors, especialment el turístic, la Covid-19 ha impactat negativament, però específicament al dels càmpings "ha servit per què el turisme nacional i local ens descobreixi". Així ho explica el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra. En aquest sentit, recorda que fa tres anys, la gran majoria d'estades als càmpings de costa corresponia als turistes internacionals. Ara, la demanda local ha impulsat que els visitants catalans se situïn entre el segon i el cinquè lloc dels col·lectius que més sol·liciten aquest servei en funció de la zona.

Experiència socialitzadora

"Han conegut un nou concepte com un espai creador d'experiències, que representa un estil de vida i una forma de gaudir de les vacances"

La pandèmia també ha permès una millora del reconeixement de la qualitat dels càmpings catalans, una valoració que fins a aquell moment només provenia de l'àmbit europeu. "Han conegut un nou concepte com un espai creador d'experiències, que representa un estil de vida i una forma de gaudir de les vacances". Gotanegra afirma que aquesta idea ja la tenia el client europeu i ara s'ha estès al català. Un altre dels punts forts que ha evidenciat aquest tipus d'estades és la seva idoneïtat com a destí de vacances familiars que afavoreix una experiència socialitzadora, sobretot entre els més petits.

Gotanegra, escollit a finals de novembre per tercera vegada com a president de la Federació Catalana de Càmpings, es marca com a objectius del seu mandat una aposta clara pel component sostenible. "Per a fer front a la crisi energètica, que ha vingut per a quedar-se, l'única fórmula és la sostenibilitat. Els càmpings fa molts anys que estem realitzant inversions per a ser cada vegada més sostenibles, perquè creiem en això, i tenim molts distintius ecològics, i aquesta és la via que cal potenciar encara més en el context econòmic actual. Per a intentar reduir costos és necessari adoptar mesures, com són baixar consums energètics i el d'aigua, tenir cada vegada més plaques solars i tèrmiques i potenciar l'estratègia digital. Es tracta d'una transformació molt important".

"El grau de confort del qual s'han pogut beneficiar els visitants dels bungalous ha desestacionalitzat l'activitat"

La conquesta de les estades de proximitat és la variable que emfatitza Esteve Guerra, vicepresident de Pimec Turisme i president d'Empordà Turisme. "El grau de confort del qual s'han pogut beneficiar els visitants dels bungalous ha desestacionalitzat l'activitat". Aquesta adaptació dels càmpings a l'escenari posterior a la Covid-19 i a les seves necessitats "ha vingut per quedar-se", comenta Guerra.

Turisme social

Guerra afegeix que el bon moment que travessa el sector del càmping català ha vingut acompanyat d'una aposta pionera per la sostenibilitat. A més, matisa que "el visitant de proximitat ha descobert els càmpings, el turisme familiar i els sèniors han comprovat com, després de la pandèmia, existeixen espais de vacances on poden respirar tranquil·lament". Després de la Covid, els establiments han tingut la presència d'aquests nous perfils, sumada a la dels turistes estrangers habituals, com és el cas dels francesos, holandesos i alemanys. Les preferències per les activitats a l'aire lliure i a un entorn natural han configurat aquest bon moment dels càmpings. Es tracta d'un turisme més social que el tradicional dels hotels, fet que ha portat a determinats establiments de costa a plantejar-se oferir els seus serveis més enllà de la festivitat del Pilar, data usual de tancament de la temporada.

El sector conclou que el sector dels càmpings a Catalunya és un dels que més ha evolucionat en els darrers 15 anys, adaptant-se tecnològicament i de forma sostenible a les noves realitats amb reformes gairebé anuals als seus establiments. Ara, consideren que ha arribat el moment de recollir els fruits, que es visualitzen en oferir una experiència respectuosa i immersiva amb la natura, una demanda que els clients sol·liciten i que ells ja fa anys que apliquen.