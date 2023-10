Borja de Riquer guanya el Premi d'Honor de la Història de la revista 'Sàpiens'

L'historiador Borja de Riquer ha rebut aquest dimecres al vespre el Premi d'Honor de la Història en la segona edició de La Nit de la Història, celebrada al Petit Palau del Palau de la Música Catalana. Es tracta del guardó més destacat dels cinc que ha lliurat la revista Sàpiens en aquest acte.

El jurat ha destacat "el nou enfocament" que el catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) "ha donat a la historiografia política de Catalunya i d'Espanya dels segles XIX i XX". De Riquer és l'autor de "l'obra definitiva sobre Francesc Cambó, una de les figures clau del catalanisme del segle XX", conseqüència "d'un treball de més de quatre dècades".

A més d'haver estat "un actor clau en el retorn dels papers de Salamanca", també s'ha valorat "la seva capacitat d'emprenedoria des de l'acadèmia i les seves dots comunicatives per fer arribar la història al gran públic". El jurat l'han format els historiadors Maria Barceló Crespí, Rosa Congost, Jordi Creus, Montserrat Duch, Andreu Mayayo, Isabel Rodà, Flocel Sabaté, Antoni Simón i Josep M. Solé Sabaté.

Altres premis

D'altra banda, el Premi a la Millor Iniciativa de Divulgació Històrica d'Àmbit Internacional ha estat per a Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO), que pretén preservar el patrimoni digital cultural ucraïnès. Hi participen més de dos mil cinc-cents voluntaris de tot el món, que col·laboren en línia. Ja han digitalitzat i arxivat més de cinc mil llocs web i cinquanta terabytes de dades d'institucions culturals d'Ucraïna per evitar que desapareguin en el context advers de la guerra.

El programa El búnquer de Catalunya Ràdio ha estat reconegut amb el Premi a la Millor Iniciativa de Divulgació Històrica dels Països Catalans, liderat per Neus Rossell, Jair Domínguez i Peyu, que han recollit el guardó. L'escriptor Eduard Márquez ha estat guardonat a la categoria Millor Obra de Ficció de Temàtica Històrica per la novel·la 1969 (L'altra editorial/Navona).

Finalment, el Premi a la Millor Recerca ha estat per a la historiadora Lledó Ruiz Domingo, autora de la investigació El tresor de la reina. Es tracta d'una monografia sobre la figura de les reines de la Corona d'Aragó dels segles XIV i XV.

La revista 'Sàpiens'

Els Premis Sàpiens són unes distincions creades el 2022 amb motiu del vintè aniversari de la revista, per reivindicar la tasca ingent dels historiadors del país, tant en l'àmbit de recerca com de divulgació. Pretén convertir aquest acte en una cita anual de la historiografia catalana. La revista forma part d'Abacus Cooperativa.