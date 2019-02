Borràs assenyala Puigdemont com a responsable últim del referèndum: "La seva firma era necessària"

L'exconsellera de Governació Meritxell Borràs ha descarregat la responsabilitat de la convocatòria del referèndum de l'1-O en l'expresident Carles Puigdemont a l'exili a Brussel·les, ja que la seva firma i la de l'exconseller en la matèria eren les úniques necessàries per tirar endavant el decret.



Durant la seva declaració al judici de#l procés, en el qual s'enfronta a set anys de presó, Borràs no ha volgut "treure valor" a la seva participació en la convocatòria, si bé ha deixat clar que la seva firma "no era necessària" perquè convocar un referèndum no estava dins les seves funcions.



Les necessàries eren les del conseller en la matèia i la del llavors president de la Generallitat, Carles Puigdemont, un dels processats en aquesta causa que no està citat als tribunals aquests dies perquè es troba exiliat a Bèlgica i està declarat "en rebel·lia" pel Tribunal Suprem.



L'exconsellera, acusada de desobediència i malversació, ha explicat que el Govern va firmar el decret en bloc com un "gest o símbol" que demostrava que anava a "respondre a aquesta voluntat i compromís que tenia el Govern davant el mandat del Parlament". Vnan firmar tots per donar la "imatge de compromís del conjunt del Govern amb el referèndum", ja que al temps existia la voluntat de no destinar diners públics al mateix. "Diner públic no es va utilitzar, ha reiterat.



Borràs, una de les tres acusades que està en llibertat, ha manifestat que aquests dies es va trobar en la "disjuntiva" d'atendre el "mandat " del Govern, amb la majoria absoluta independentista, i la possibilitat de que la llei del referèndum pugués ser suspesa. Davant aquest escenari, va decidir que havia de ser fidel al desig majoritari del Parlament, tot i que sense menysprear el Tribunal Constitucional, a qui no li ha volgut "treure valor" tot i que "durant els últims anys s'havia polititzat".