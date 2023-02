Borràs inicia el judici pel cas ILC envoltada de desenes de manifestants i alguns dirigents de Junts i l'ANC

Laurà Borràs ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest divendres per assistir al judici pels contractes que suposadament va fraccionar quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). I ho ha fet envoltada de desenes de manifestants independentistes que cridaven "la nostra presidenta" i acompanyada d'alguns dirigents i càrrecs de Junts, partit que presideix, l'ANC i Consell de la República.

Entre els assistents hi havia el secretari general de la formació, Jordi Turull, el seu portaveu al Parlament Albert Batet, la secretària segona de la Mesa Aurora Madaula, Francesc de Dalmases, l'expresident de la Generalitat Quim Torra, el vicepresident de l'ANC Jordi Pesarrodona i Carme Garcia, del Consell de la República, entre d'altres. Borràs ha caminat des de l'Arc del Triomf fins a les portes del TSJC per anar saludant les persones que s'hi ha desplaçat per donar-li suport. La presidenta del Parlament suspesa ha pujat les escales del Palau de Justícia acompanyada de la seva filla, el seu marit i els advocats.

Turull ha denunciat que Borràs "no tindrà un judici just, perquè el tribunal part el formen part persones, com Barrientos, que han fet ostentació de la seva lluita contra l'independentisme". "Davant qualsevol indici de persecució política, nosaltres sempre hi serem", ha dit. En la mateixa línia s'ha expressat Carme Garcia, del Consell de la República, i Jordi Pesarrodona, de l'ANC: "Denunciarem sempre la injustícia espanyola".

Durant la concentració de suport a Laura Borràs davant del TSJC abans de la vista, un detractor ha llençat un feix de bitllets falsos de 200 euros on es podia llegir: "Laura Borràs, corrupta".

Les absències

Borràs sempre ha defensat la seva innocència i ha reiterat que el seu cas es deu a la repressió contra l'independentisme, però la seva arribada al TSJC no ha comptat amb el suport dels altres partits independentistes. Ni ERC ni la CUP hi han acudit perquè consideren que és un cas de mala praxis. Tampoc Òmnium, tot i que hi han anat alguns dels seus membres a títol individual, ni AMI. També s'ha desmarcat el el sector més convergent de Junts: l'alcaldable de la formació a Barcelona, Xavier Trias, i l'expresident Artur Mas.

Aquest dijous, Borràs ha anunciat a través d'un vídeo a Twitter,que fa un parèntesi en la seva vida pública i a les xarxes socials per concentrar-se en el judici.

Els delictes de què l'acusa a la Fiscalia es remunten a l'etapa prèvia a entrar en política, quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs s'enfronta a l'acusació d'haver adjudicat directament i de forma irregular a un amic seu informàtic -Isaías H. F.- 18 contractes menors per valor de més de 300.000 euros. No l'acusa de malversació de fons públics perquè no hi detecta sobrepreu. A l'informàtic, també acusat juntament amb una tercera persona, li demana la mateixa pena de presó i d'inhabilitació i la meitat de multa. Si confessa, tal com està negociant amb la Fiscalia, això suposaria una reducció de la pena.

El processament de Borràs va provocar una forta tempesta política entre JxCat i ERC, que va acabar el 28 de juliol amb la seva suspensió com a presidenta. A l'espera de la decisió del TSJC i d'un posterior recurs al Tribunal Suprem, Borràs s'arrisca a la inhabilitació en cas de condemna ferma.