Borràs proposa Aragonès com a candidat a la investidura presidencial

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha proposat de manera oficial el cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, com a candidat a la investidura com a president de la Generalitat. Després de la ronda de contactes amb tots els partits, Borràs ha constatat que el republicà és el diputat que comptaria amb més suports per ser investit president de la Generalitat. La sessió d'investidura se celebrarà aquest divendres, tot i que Aragonès podria no ser elegit en primera ronda en no tenir assegurat, de moment, el suport de JxCat, que ha refredat la possibilitat d'un acord imminent.



Aragonès ha assumit la proposta i ha expressat a Twitter que "és més urgent que mai formar un govern de transformació", motiu pel qual defensarà la seva candidatura aquest divendres.



JxCat ha refredat la possibilitat d'un acord imminent

ERC i la CUP ja van firmar un acord segons el qual els anticapitalistes donarien suport a la investidura d'Aragonès. El document, que han de validar les bases cupaires, fixa una qüestió de confiança a mig mandat, que el 2023 es decideixi si es manté o no la taula de diàleg amb l'Estat, i també contempla posar en marxa una taula de partits i entitats a Catalunya per preparar un "nou embat democràtic", crear una banca pública, engegar un pla pilot de la renda bàsica universal i fixar un marc normatiu que faciliti la remunicipalització dels serveis públics.



JxCat, tanmateix, va refredar aquest dimarts la possibilitat d'un acord en els propers dies, tot i confiar en què arribarà. "Estem convençuts que en els propers dies o setmanes podríem dir que sí, i sobretot sense tornar a caure en experiències ja viscudes de desencontres, deslleialtats i tensions permanents", va assegurar el secretari general de Jxcat, Jordi Sànchez. El partit, això sí, no forçarà noves eleccions, va afegir. La portaveu del partit, Gemma Geis, ha reiterat en roda de premsa el que va dir Sànchez i ha dit que "previsiblement" no hi haurà acord per divendres, tot i que no ha avançat el sentit del vot del partit.



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha dit, per contra, que veu possible un acord amb JxCat per a divendres en una roda de premsa després de reunir-se amb Borràs. "És possible fer-ho amb dies i no cal esperar setmanes", ha afegit en una entrevista a Els Matins de TV3. Segons Vilalta, hi ha "bona sintonia" i les distàncies "no són insalvables". En aquest context, ha instat a aprofitar les 48 hores que queden.

D'altra banda, el president del grup parlamentari del PSC-Units, Salvador Illa, ha cridat a evitar "la repetició d'un fracàs" d'un nou Govern independentista i ha insistit que hi ha "una alternativa". Això és el que ha traslladat a Borràs en la ronda de contactes, en què ha fet èmfasi en la seva "disponibilitat" per sotmetre's al debat d'investidura, tot i que ha admès que només té assegurats els suports dels 33 diputats del seu grup parlamentari i "la legitimitat" d'haver guanyat en vots el 14-F.