Borràs rebutja la sentència: "Jo no em resigno"

A l'exterior del Parlament, acompanyada per la plana major del partit i desenes de seguidors, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha fet una compareixença escueta i clara un cop coneguda la sentència que la condemna a quatre anys i mig de presó per les irregularitats quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "No em resigno, no em doblego i no m'aturo en la lluita per defensar la meva honradesa i reclamar una absolució que amb tota seguretat un altre tribunal proclamarà", ha afirmat davant d'una gran expectació mediàtica.

La sentència, anunciada aquest dijous després que el judici conclogués fa poques setmanes, considera provades les irregularitats de què s'acusava la presidenta de Junts i el seu amic informàtic, Isaías Herrero, entre les quals adjudicació a dit i i trossejament de contractes.



"No he tingut un judici just i per tant no podia esperar una sentència justa", ha dit Borràs a través d'un micro instal·lat davant del Parlament, del qual n'és la presidenta suspesa. La sentència, que la condemna a quatre anys i mig i un dia de presó i a 13 d'inhabilitació, forçarà el seu relleu definitiu. Al juliol va ser suspesa de les funcions però, en no renunciar-hi, no s'ha ha pogut col·locar ningú en lloc seu.



Queda per resoldre la incògnita sobre el seu rol dins el partit, tot i que Borràs ha assegut que seguirà treballant, tancant la porta a una renúncia.

Envoltada dels seus seguidors més fidels, al crit de "Laura Borràs, la nostra presidenta", la líder de Junts també ha tingut unes paraules per ERC i la CUP, a qui sempre ha acusat de fer pinça amb la justícia per apartar-la de la política. Ja ho va fer en una intervenció molt dura quan va ser suspesa, i aquest dijous ha apuntat: "A tots aquells que m'havien apartat abans del judici els convido a reflexionar si tot s'hi val".

També els ha instat a dir "si estan disposats a aprofitar-se dels efectes de la repressió contra l'independentisme", en un argument que ja havia utilitzat prèviament.



Borràs ha prosseguit amb la idea que la manca d'un judici just ha fet que se'n desprengui una sentencia que tampoc ho és i ha afirmat que davant del tribunal va demostrar la seva innocència. "A l'Estat espanyol ni tan sols això li ha servit per impedir aquesta aberració judicial i democràtica". Davant d'això, ha fet una crida a no normalitzar el que ha titllat d'"atropellament democràtic".

Sota la mirada del seu marit i la seva filla, que l'han acompanyat, Borràs ha llegit un discurs d'una pàgina escrit a ordinador i adornat amb cites de Montesquieu i Ciceró. La presidenta de Junts ha insistit que l'han condemnat per uns delictes que no ha comès i ha assenyalat que la sentència "no s'hauria dictat mai" sinó fos qui és i el què defensa: "Precisament perquè soc com soc no em resigno", ha reblat.



Borràs ha estat recolzada de la plana major del partit, encapçalada pel secretari general, Jordi Turull, amb el portaveu al Parlament, Albert Batet, la seva mà dreta i diputat, Francesc de Dalmases, i els representants Jaume Alonso-Cuevillas i Aurora Madaula, i també per figures com l'expresident Quim Torra, llargament ovacionat pels manifestants. Ha destacat l'absència del candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, que tampoc va acudir al TSJC per donar-li suport i mostra distància amb l'ala del partit que lidera Borràs.