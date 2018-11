Borrell, l'habilitat per aconseguir arribar fins a dalt de tot i caure després en un escàndol

Al ministre Josep Borrell se li ha tornat a repetir la història vint anys després, quan en aquella ocasió va aconseguir fer el més difícil: vèncer a Joaquín Almunia en unes primàries per triar al candidat del PSOE a la Presidència del Govern, per després quedar atrapat en un escàndol que li va portar a presentar la seva dimissió.



Gairebé quatre lustres després, Borrell havia tornat a la cresta de l'ona com a flamant ministre d'Afers exteriors, referent dels constitucionalistes enfront de l'independentisme català i part de l'acord del Brexit sobre Gibraltar que el Govern considera un èxit. I, de nou, es veu atrapat en un altre escàndol, encara que de moment no ha presentat la seva dimissió.

En aquella ocasió. Borrell va dimitir en conèixer-se que dos col·laboradors seus del Ministeri d'Hisenda, Ernesto de Aguiar i José María Huguet, estaven sent investigats per un frau fiscal de 460 milions de les antigues pessetes. A més, també es va saber que la seva exdona, Carolina Mayeur, havia invertit un milió de pessetes en un fons d'inversió d'Huguet i en la compra d'un apartament a Lleida.



Borrell va defensar la legalitat de les seves actuacions en tot moment, encara que va admetre haver comès errors, i això li va portar a presentar la seva dimissió irrevocable com a candidat socialista el 15 de maig de 1999.



En aquella compareixença, Borrell va dir frases tan il·lustratives com: "El compliment estricte de la legalitat no pot ser un refugi per al dubte sobre el meu comportament ètic i legal" o "he dit que sóc un corredor de fons, ho sóc, però no es tracta de mantenir la carrera a qualsevol preu i crec que el compliment estricte de la legalitat no és prou".

Ara, també Borrell defensa que ha actuat dins de la legalitat i nega haver venut accions d'Abengoa valent-se d'informació privilegiada com a conseller d'aquesta empresa, per la qual cosa ha estat sancionat amb una multa de 30.000 euros per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).



Però, en aquesta ocasió, creu que el fet de no poder defensar-se (hauria de recórrer la sanció al Ministeri d'Economia que forma part del Govern al qual pertany) és suficient gest per no haver de dimitir. A més, nega haver actuat irregularment.

El Govern es va apressar el dimarts a donar-li el seu ple suport i, encara que això ja ha passat en altres ocasions amb ministres que finalment van dimitir, no sembla que sigui el cas.



Segons fonts consultades, Pedro Sánchez, en aquesta ocasió, ni li ha insinuat que dimiteixi ni es plantejarà el seu cessament, per la qual cosa la continuïtat de Borrell com a ministre d'Afers exteriors dependrà exclusivament de la seva decisió personal que, ara com ara, és mantenir-se en el lloc.



No obstant això, l'oposició no deixarà anar aquest tema, i ja ha demanat la seva compareixença parlamentària perquè doni explicacions i també ho utilitzarà en les sessions de control al govern espanyol, per la qual cosa l'assumpte està lluny d'acabar i va ser utilitzat permanentment per desgastar l'executiu.



Borrell rectifica sobre l'extermini indígena

A la polèmica del CNMV se sumen les desafortunades declaracions del ministre sobre la colonització i extermini indígena als Estats Units durant un fòrum de la Universitat Complutense: "Parlen només un idioma" perquè "van néixer d'una independència pràcticament sense història: l'única cosa que havien fet era matar quatre indis; a banda d'això, va ser molt fàcil". La banalització de la invasió europea i l'assassinat dels nadius americans ha generat indignació a banda i banda de l'Atlàntic:

“All they did was kill a couple Indians.” More like millions- due to starvation, disease, extreme poverty, war and murder. 😠 And any rights marginalized peoples in the US have were hard won. https://t.co/LF7u2S5Uni — Ruth H. Hopkins (@RuthHHopkins) 27 de noviembre de 2018

Aquestes declaracions, si bé han abocat encara més al ministre al centre de la crítica, tampoc sembla haver motivat la seva dimissió. Aquest dijous, Borrell ha rectificat amb un fil a les xarxes socials:

El lunes pasado me referí de manera excesivamente coloquial, lo que lamento, a la quasi aniquilación de nativos americanos en el actual #EstadosUnidos por los colonos. Lo hice mientras explicaba que construir una unión federal en EE.UU. fue más sencillo que en #Europa (1/3) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28 de noviembre de 2018