Boya critica el Govern posterior al 155: no va haver-hi "ni restitució ni constitució"

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya ha carregat contra el Govern de la Generalitat format un cop aixecat l'article 155, en considerar que no va haver-hi "ni restitució ni constitució", com s'havia plantejat la legislatura. A la comissió d'investigació del 155 al Parlament català, Boya també ha lamentat la falta "d'unitat estratègica" entre els partits independentistes, després de la convocatòria d'eleccions: "Això ens porta a un diàleg en condicions d'inferioritat davant l'Estat".



Sobre la nova etapa de diàleg, l'exdiputada ha assegurat que els fets de 2017, així com la "persecució del món independentista" anterior, demostra que la voluntat de negociació per part de l'Estat no existeix i demana que es trenquin "els relats màgics" al voltant d'aquesta idea: "El diàleg mai ha funcionat perquè l'Estat no té cap intenció de dialogar amb l'independentisme".

L'exdiputada també ha criticat una falta d'estratègia per aprofitar "l'oportunitat d'or" del 3 d'octubre de 2017, quan es va mobilitzar un milió de persones al carrer i que, segons Boya, podria haver permès que fos "la gent i no els despatxos" qui decidís quines eren les passes a seguir. "Hi va haver un comportament paternalista", ha afirmat. A tall d'exemple d'aquesta dinàmica, Boya s'ha referit a un esdeveniment més recent, l'acampada d'estudiants de la plaça Universitat formada durant les protestes contra la sentència del Procés, que es va desconvocar "des de dalt" segons l'exdiputada.

Puig denuncia la "guerra sacrosanta" amb les obres de Sixena

Moments abans, compareixia l'exconseller Lluís Puig des de Brussel·les, qui ha denunciat que l'aplicació de l'article 155 va permetre "l'espoli de facto" de les obres d'arts de Sixena, que ara "són menys visitades" i s'ha "deteriorat" el nivell de conservació. Puig ha lamentat que es fes una "guerra sacrosanta" amb les obres i ha criticat que el 155 va tenir altres impactes en l'àmbit cultural, com ara l'aturada de les obres de la Seu de Lleida.



Tot i això, assegura que durant aquells mesos va tenir un contacte "fluid" amb els funcionaris de la Conselleria, i ha agraït els treballs del Consorci per a la Normalització Lingüística i ha lamentat la "persecució immerescuda" que pateix la llengua catalana.