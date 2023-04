Bruce Springsteen fa tremolar l'Estadi Olímpic de Barcelona amb un concert llegendari

El cantant estatunidenc Bruce Springsteen va segellar aquest divendres el seu idil·li amb la ciutat de Barcelona després d'un espectacular concert de gairebé tres hores a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Durant l'actuació, The Boss va clamar "Barcelona, us estimem" fins a tres vegades en català a les prop de 60.000 persones que van omplir el recinte.

L'incombustible Springsteen, de 73 anys, va aparèixer a les nou de la nit sobre l'escenari, després que ho fessin els membres del grup de rock The E Street Band. Les primeres paraules que va dedicar a un públic embogit van ser "Hola, Barcelona. Hola, Catalunya". El cantant té una relació especial amb la capital catalana, així com amb els seus seguidors barcelonins, que esperaven amb candeletes la seva tornada des del concert que va oferir ara fa 7 anys, el maig de 2016 al Camp Nou.

Els dos concerts han penjat el cartell de sold out

Va ser un concert molt especial, que va donar el tret de sortida a la seva gira europea. Aquest dissabte oferirà un segon concert per a tots aquells fans que no van obtenir l'entrada abans. La venda de tiquets va haver de penjar el cartell de sold out per a les dues actuacions.

Amb una energia inesgotable, Springsteen va defensar un repertori ple de clàssics roquers. Des de No surrender o Prove it all night, fins a She's the one, passant per The promissed land o Ghosts.

Un moment molt emocionant que va marcar el concert va ser la interpretació de Badlands, amb el públic entregat i cantant la lletra de memòria. Les cançons Thunder road i Born to run, de l'emblemàtic disc de l'any 1975, o les llegendàries Born in the USA o Glory Days, de l'àlbum del 85, també van fer tremolar l'estadi, que ja es prepara per rebre novament a The Boss aquesta vesprada.