Brussel·les preveu que l'economia espanyola caigui un 10,9% el 2020, davant del 9,4% que projectava fa dos mesos

La recessió econòmica a causa del coronavirus serà més virulenta del que es preveia. Aquesta és una de les conclusions a les quals ha arribat l'Executiu comunitari, que ha presentat aquest matí les previsions econòmiques de l'estiu. En elles projecta que l'economia de la zona euro es contraurà un 8,7% enguany i creixerà un 6,1% el 2021. En surt una mica millor parada la mitjana europea, amb una baixada del 8,3% pel 2020.



A diferència d'altres crisis, en aquesta ocasió hi ha un impacte simètric en l'economia, ja que la pandèmia ha afectat tots els Estats membres. Però no tots els països patiran les mateixes conseqüències. La Comissió Europea preveu que l'Estat espanyol caigui un 10,9% enguany i remunti un 7,1% el 2021. Fa tan sols dos mesos, en les previsions de primavera, Brussel·les projectava una contracció del 9,4% per a 2020 i una recuperació del 7% per a 2021.



L'Estat espanyol és la segona economia pitjor parada de l'eurozona, només superada per Itàlia. Segons les projeccions, l'economia italiana es contraurà en un 11,2% enguany (9,5%, en les previsions de primavera) i millorarà un 6,1% pel proper any (6,5% al maig).

En les projeccions de fa dos mesos, la pitjor parada era l'economia grega, per a la qual Brussel·les projectava una baixada del 9,7% del seu PIB per a 2020 i una pujada del 7,9% per a 2021. No obstant això, en aquesta ocasió redueix la caiguda al 9% i preveu una pujada del 6% per a l'any que ve.



Alemanya i França, dos de les grans economies del continent, aconseguiran un daltabaix del 6,3% (6,5% al maig) i el 10,6% (8,2% a la primavera) del seu PIB per a aquest exercici, respectivament. Luxemburg i Malta seran els països del bloc amb recessions menys virulentes, amb una contracció de la seva economia del 6,2% i del 6%, respectivament.



En les previsions de primavera Àustria era, juntament amb Luxemburg, l'economia que menys sofriria les conseqüències de la pandèmia. Brussel·les projectava per al país alpí una caiguda del 5,5% per a 2020, enfront d'una contracció del 7,1% que presenta ara.

Es tracta de les primeres projeccions on es té en compte l'impacte de la pandèmia i Brussel·les augura greus conseqüències socioeconòmiques. Segons reconeix, malgrat la "ràpida" resposta per a fer front al virus, a nivell comunitari i a nivell nacional, "l'economia de la Unió Europea experimentarà una recessió de proporcions històriques enguany".



El document publicat confirma que a Espanya les mesures de confinament en resposta al brot han portat com a resultat una contracció sense precedents de l'economia, encara que reconeix que els indicadors estan millorant a mesura que s'han anat elevant les restriccions gradualment.



Així, reconeix que les mesures adoptades per a limitar la pèrdua d'ocupació i fer costat al sector privat han esmorteït part de l'impacte de la crisi. Brussel·les reconeix el paper que han jugat els ERTO per a frenar una pèrdua massiva de llocs de treball.