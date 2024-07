Brussel·les qüestiona el "procediment urgent" i el "període limitat" de la tramitació de l'amnistia

La Comissió Europea (CE) considera que la llei d'amnistia impulsada pel Govern espanyol es va sotmetre a un període de consultes "limitat". En el seu informe anual sobre l'Estat de Dret publicat aquest dimecres, l'executiu comunitari també cita Espanya com un dels estats membres on es fa un ús "excessiu" de "procediments accelerats" a l'hora d'impulsar certes legislacions, remetent-se a l'opinió de la Comissió de Venècia.

Al mateix temps, Brussel·les alerta que la "pressió indeguda" als jutges per part de polítics o alts càrrecs pugui afectar la percepció de la seva independència judicial a Espanya. En l'informe, la Comissió Europea veu com "un risc" algunes de les declaracions públiques per part de governs i dirigents polítics sobre el sistema judicial de l'Estat espanyol

Pel que fa a l'amnistia, la CE apunta que es va impulsar a través d'un "procediment urgent, permetent només un període limitat de consultes". En aquest sentit, es remet a la posició de la Comissió de Venècia: aquesta va posar especial èmfasi en la importància de donar "temps i espai" a les consultes vinculades a la tramitació de la llei, així com als beneficis derivats d'impulsar una legislació a través d'una "majoria qualificada més gran".

En qualsevol cas, Brussel·les també deixa clar que manté les converses amb les autoritats espanyoles per rebre "clarificacions" sobre la llei d'amnistia i que encara està analitzant el text, que va entrar en vigor aquest darrer mes de juny. La comissària de Valors i Transparència, Vera Jourová, ha apuntat que la CE no ha fixat termini per analitzar-la i descarta l'executiu s'estigui preparant per obrir un procediment d'infracció a l'Estat, ara com ara.

"Només són especulacions. Si veiem que la llei nacional contradiu la llei de la UE, la nostra obligació serà la d'enviar una carta, però això encara no ha passat", ha manifestat. En la mateixa línia, el comissari de Justícia, Didier Reynders, ha assenyalat que primer correspon al poder judicial de l'Estat interpretar la llei. "És possible que a Espanya sorgeixin dubtes i que es plategin preguntes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)", ha afegit.

El sistema judicial

Si bé la Comissió Europea deixa clar que els tribunals "no són immunes a la crítica i a l'escrutini públic" també reivindica que "la confiança pública en el sistema judicial és fonamental per a la seva efectivitat". "Els danys són particularment rellevants quan les crítiques provenen de membres del poder legislatiu i l'executiu", defensa l'executiu comunitari. Segons destaca el mateix informe de l'Estat de Dret, el nivell d'independència judicial que es percep a l'Estat continua sent "baix" entre la població.

Renovació del Consell General del Poder Judicial

Després que el PSOE i el PP tanquessin el mes passat un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb la mediació de la CE, l'informe destaca "progressos significatius". El bloqueig ha tingut "un impacte negatiu", però espera que l'acord "s'implementi de forma completa". D'altra banda, l'informe llança diversos avisos a Espanya vinculats a l'estat de dret, com la legislació relacionada als grups de pressió i lobbies, el reforç de normes sobre conflictes d'interessos i la declaració d'actius de persones amb alts càrrecs executius o la revisió de la llei de secrets oficials.