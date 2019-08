El buc Audaç de l'Armada espanyola ha arribat al moll de Crinavis, al terme municipal de Sant Roque (Cadis) i dins de la Badia de Cadis, al voltant de les 8.40 hores d'aquest divendres amb els 15 migrants que viatjaven a l'Open Arms i que va recollir aquesta mateixa setmana al port de Pozallo, a Sicília, segons han confirmat fonts de la Delegació del Govern a Europa Press.



Aquests 14 homes i una dona -tots adults de set nacionalitats: quatre nacionals d'Eritrea; tres de Sudan; tres de Gàmbia; dos de Ghana; un de Nigèria; un de Libèria, i un d'Etiòpia- han viatjat "tranquils" i "agraïts", segons les paraules de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aquest mateix dijous va contactar amb el comandant del buc.

Segons un comunicat de Presidència de Govern, els migrants ja han desembarcat i han estat rebuts per un equip de la Policia Nacional i de la Creu Roja, seguint el procediment habitual.



Una vegada que els efectius de Creu Roja comprovin que no presenten cap problema de salut que requereixi assistència hospitalària, se'ls portarà al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers (CATI) de Crinavis-Sant Roque, dependent del Ministeri de l'Interior on se'ls informarà dels seus drets, entre ells el de poder sol·licitar asil.



En aquest procés, i segons el comunicat, poden estar assistits, si així ho desitgen, per personal d'ACNUR, a més d'intèrprets de les seves respectives llengües.

Els migrants seran traslladats al Centre d'Estància Temporal de Campano, a Chiclana, que disposa de 500 places

El tècnic de la Unitat d'Emergències de Creu Roja Espanyola, Antonio Fernández Vicente, va explicar que preveuen que en aquest cas el pas dels migrants de l'Open Arms per port sigui "força més ràpid" que en altres ocasions anteriors, ja que "segurament" ja no arribin en una situació "d'atenció d'urgència" sinó recuperats després d'una setmana rebent atenció a Itàlia. En tot cas, hauran de verificar en quin estat accedeixen.



Com en ocasions anteriors, als 15 migrants se'ls donarà una autorització excepcional d'entrada, per raons humanitàries, de set dies de durada perquè formalitzin la seva sol·licitud d'asil i romandran a Espanya fins que aquesta es resolgui.



Després d'aquesta primera atenció, els migrants seran traslladats al Centre d'Estada Temporal de Campano, a Chiclana, que disposa de 500 places que actualment no estan ocupades, segons ha confirmat a Europa Press el portaveu de Creu Roja a Cadis Miguel Domingo García.



A més, ha explicat que el centre disposa d'habitacions, menjadors i zones on es prestarà als migrants orientació jurídica i psicosocial, se'ls ajudarà a posar-se en contacte amb els seus familiars i afins i es valorarà la seva situació de vulnerabilitat. Les estades en aquest tipus de centres solen ser "curtes" perquè els migrants són derivats a altres centres d'acolliment.

"Possiblement totes aquestes persones demanin asil al nostre país", assegura Magdalena Valerio



Per part seva, des del Govern, la ministra en funcions de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va indicar aquest passat dimarts que "se seguiran els protocols normals". Primer es rebrà a aquestes persones, es comprovarà la seva situació, es farà un triatge inicial i els controls sanitaris pertinents. D'igual forma ha avançat que "possiblement totes aquestes persones demanaran asil al nostre país".



Així, va recordar que a la xarxa de centres s'inclouen tant aquells destinats a l'atenció humanitària com de persones que han sol·licitat asil o refugi, i ha assenyalat que "recentment el Consell de Ministres ha modificat un reial decret perquè persones que han sol·licitat asil puguin ser ateses també als centres destinats a atenció humanitària".



"En aquests moments hi ha marge de maniobra, són moltíssimes les places que s'han creat, s'han duplicat el nombre de places d'atenció humanitària", ha apuntat en aquest sentit. En total han passat de 2.500 en 2018 a 5.140 en 2019 amb l'obertura del nou centro en Màlaga, ha destacat.

El recorregut de l'Audaz



La crisi de l'Open Arms va començar a principis del mes d'agost, quan el buc humanitari de l'ONG espanyola Proactiva Open Arms va rescatar 121 migrants del Mediterrani, als quals es van sumar 39 persones més.



Davant el bloqueig d'Itàlia i Malta, que no van donar permís al buc de l'ONG per desembarcar als seus ports, i després de 19 dies a la deriva, el Govern espanyol va decidir enviar a Lampedusa el vaixell de l'Armada Espanyola Audaz per rescatar als migrants de l'Open Arms i portar-los a port espanyol. Va partir el 20 d'agost des de Rota (Cadis).



El mateix dia en què es va prendre aquesta decisió, la Fiscalia d'Agriento va ordenar el desembarcament de l'Open Arms, després que el fiscal Luigi Patronaggio examinés les condicions del vaixell de l'ONG espanyola.

Els 83 migrants que encara quedaven a bord del buc humanitari van desembarcar a mitjanit a la illa de Lampedusa

Els 83 migrants que encara quedaven a bord del buc humanitari van desembarcar a mitjanit a l'illa de Lampedusa i després van ser conduïts a Pozzalo (Sicília) per ser lliurats als països que s'havien compromès a acollir-los: Luxemburg, França, Alemanya, Espanya i Portugal.



Com l'Audaz ja havia completat part del recorregut cap a Lampedusa, el Govern central va decidir que aquest vaixell de l'Armada Espanyola continués el seu camí per recollir igualment aquells migrants que li correspongués. El buc ha estat fondejant davant de la costa de Pozzallo (Sicília) des de dilluns passat 26 fins on havia arribat des de Lampedusa, on romania des de divendres passat 23 d'agost.



Finalment, el dimarts 27 va embarcar els 15 migrants, rumb al port de Sant Roque-Crinavis, a la Badia d'Algesires (Cadis). Tots ells són adults de set nacionalitats: quatre nacionals d'Eritrea; tres de Sudan; tres de Gàmbia; dos de Ghana; un de Nigèria; un de Libèria, i un d'Etiòpia.



Si bé, aquest mateix dia, la Fiscalia d'Agrigent va ordenar el segrest provisional de l'Open Arms i el desembarcament de les desenes de migrants i refugiats que seguien a bord en aquell moment (un total de 83), després que el fiscal Luigi Patronaggio examinés les condicions del vaixell de l'ONG espanyola.



Aquest mateix dimarts a mitjanit els migrants de l'Open Arms van ser desembarcats, mentre l'Audaz ja havia completat part del recorregut. Per això, el Govern central va decidir que el buc de l'Armada Espanyola continués el seu camí per recollir igualment a aquells migrants que li correspongués acollir a Espanya, un total de 15, d'acord amb el repartiment establert amb altres països de la Unió Europea: França, Alemanya, Luxemburg i Portugal.