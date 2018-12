Buch intenta aturar les mobilitzacions de Mossos i Bombers amb l'anunci de noves contractacions

Després de setmanes de mobilitzacions dels Bombers i Mossos d'Esquadra, aquest dijous el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que el Govern ha aprovat 750 noves places d'agents de policia i 250 de bombers de la Generalitat que es faran efectives aquest 2019, al marge del futur dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i dels pressupostos catalans. Buch ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que la decisió s'ha pres sense consultar al govern central, ja que asseguren que no han rebut cap resposta a la petició que es va fer a la Junta de Seguretat de setembre. Per tant, el govern català tira pel dret "per falta de respostes i perquè no tenim garanties de que ens diguessin que sí", ha declarat el conseller.



Aquest matí els bombers estan citats a sortir als carrers i a reprendre la vaga d'hores extra que alguns parcs ja van convocar la setmana passada. Els sindicalistes del cos estan plantejant, fins i tot, interposar una querella criminal contra el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès per un presumpte delicte "contra la seguretat dels treballadors". L'administració ja els va oferir una contractació de 1.000 bombers més en quatre anys i des de la Generalitat s'insisteix que no és un problema que es pugui resoldre "de la nit al dia". Els sindicats es mantenen escèptics amb la posició del Govern, que ja havia anunciat que mouria fitxa per aquestes primeres 250 places, més enllà dels acords als quals es puguin arribar en un futur.

Mobilització del cos de Bombers pels carrers de Barcelona per demanar més efectius. Joel Kashila

Dimecres al vespre els sindicats convocants -UGT, CCOO, CATAF, CSIF i COS- ja van explicar el rerefons de la iniciativa: "Estan posant en risc tant als bombers com a la població, ja que hi ha una immensa de parcs tancats arreu del territori i la dotació diària d’efectius està sota mínims", van declarar. Els bombers demanen que la Generalitat contracti més bombers per evitar l'acumulació d'hores extra que, segons fonts sindicals, ascendeix fins a les 500.000 hores.



En paral·lel, aquest dimecres al vespre 200 agents de Mossos també van sortir al carrer i es van concentrar davant la Conselleria d'Interior per exigir l'equiparació salarial amb el cos de Bombers, que els paguin les hores extres i denunciar la falta d'efectius que asseguren tenir. Els sindicats i l'administració fa setmanes que es reuneixen sense arribar a un acord. Les mobilitzacions han estat encapçalades per plataformes com MosS.O.S i altres sindicats, que ja van anunciar dimarts que donarien treva les mobilitzacions per cobrir la jornada del 21 de desembre.



Tots dos cossos de seguretat han protagonitzat mobilitzacions als carrers importants durant els últims mesos, com ara la protesta dels Bombers al novembre davant el Parlament de Catalunya, blindat per Mossos d'Esquadra.