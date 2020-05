Budó: "L’estat d’alarma és innecessari pel desconfinament, el podríem gestionar amb la legislació primària"

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha recordat aquest dilluns en roda de premsa que en la vuitena conferència de presidents autonòmics amb el Govern Espanyol el president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar no prorrogar l’estat d’alarma. El líder de l’Executiu va reclamar o acabar amb aquesta mesura o com a mínim excloure’n Catalunya i anomenar-la autoritat competent per gestionar el desconfinament i així retornar-li les competències. "L’estat d’alarma és innecessari pel desconfinament, el podríem gestionar amb la legislació primària", ha asseverat la consellera a preguntes a Públic. D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que a partir d'aquesta setmana es començaran a fer les proves més 170.000 proves PCR a partir del programa Orfeu. Els test es van encarregar fa sis setmanes i només s'han fet 32 fins ara, segons ha pogut saber Planta Baixa.



En el primer dia de la Fase 0 del desconfinament, Budó ha reiterat que la unitat territorial han de ser les regions sanitàries i unitats bàsiques de salut. D'altra banda, ha instat a la població no precipitar-se i a seguir amb les mesures d'autoprotecció i sortir en les corresponents franges horàries. "No hem de ser presoners del calendari i hem prendre les decisions segons les dades epidemiològoques, i no per la pressió social", ha remarcat respecte a les decisions polítiques i sanitàries que tindran lloc en els propers dies i que podrien estar influenciades per les demandes d'aguns partits o parts de la ciutadania.

Durant la roda de premsa telemàtica, la consellera ha apuntat que si la Generalitat recupera les competències, aprovaria per decret llei -és a dir, sense passar pel Parlament- les decisions sobre la desescalada. Budó ha recordat que el 12 de març -abans de l'aprovació del reial decret d'estat d'alarma- el Govern ha va aplicar el confinament perimetral dels quatre municipis de la Conca d'Òdena. I que, per tant, el desconfinament seguiria el mateix patró.

Tot i estar en desacord de la divisió per províncies proposada pel Govern espanyol i per la gestió de l'estat d'alarma des de la seva aplicació, Budó no ha respost a la pregunta de si els partits independentistes votaran a favor o en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma, una mesura que ara mateix el partit principal de l'oposició de l'Executiu estatal, el Partit Popular, es nega a donar suport.

D'altra banda, la consellera Vergés ha recordat que de les nou regions sanitàries que han establert les àrees de Barcelona i Àrea Metropolitana són les que tenen més mobilitat i densitat de població. A més, del 57.000 tests PCR acumulats 41.000 han detectat casos de coronavirus a la capital catalana i l'àrea metropolitana, de les quals més de 16.000 han estat a Barcelona. Tot i això, no descarta que aquestes dues àrees siguin excloses d'entrar a la Fase 1, ja que també es tindran en compte altres factors, com ara el control epidemiològic i la capacitat assistencial als centres hospitalaris.



Vergés ha assegurat que el decreixement hi és, però és lent, i que l'ocupació de llits de crítics utilitzats exclusivament per Covid-19 és de 575. En aquest sentit, les Unitats de Cures Intensives (UCI) estan ocupades en un 56,% de la capacitat actual, que representa un 136% de la capacitat normal. Així mateix, la Generalitat requerirà 302.000 proves PCR per fer-los a 200.000 usuaris. Ha puntualitzat que 52.000 proves dels tests s'han fet a les residències.



Per la seva part, el conseller de l'Interior, Miquel Buch ha denunciat que la normativa del Boletín Oficial del Estado (BOE) en la qual obliga a les administracions a donar materilals de protecció als ciutadans que utilitzin el transport públic es va anunciar amb molt poc temps. També ha recordat que aquesta mesura ha permès als establiments més petits de 400 metres quadrats obrir les seves portes a partir d'aquest dilluns.



Així mateix, ha reconegut a preguntes de La Sexta que el cos de Mossos d'Esquadra està preocupat perquè no estan rebent tests PCR, tal com han denunciat en un comunicat l'Associació Professional de Comandaments de la Policia de Catalunya. En aquest sentit Buch ha puntualitzat que les prioritats les ha marcat el Departament de Salut.